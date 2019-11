Les recherches se poursuivent pour retrouver l'homme disparu entre Louvicourt et Matagami

Les policiers de la Sûreté du Québec continuent leurs recherches pour tenter de localiser George He, un homme de Brossard.

L'homme de 29 ans, qui travaillait comme infirmier, devait se rendre à Matagami pour le travail en empruntant la route 1055, mais est disparu sans laisser de trace. Il a été vu pour la dernière fois vers 16 h le 20 novembre à la station-service Ultramar de Louvicourt.

L'homme est parti de Louivcourt et devait se rendre à Matagami pour le travail, mais est disparu sans laisser de trace. Photo : Radio-Canada / Source: Google Maps

L'hélicoptère de la SQ à la rescousse

Les policiers de la Sûreté du Québec ont ratissé un large territoire depuis deux jours pour tenter de retrouver George He ou son véhicule, un camion Nissan Frontier K.

Le camion que Geroges He conduisait la dernière fois que l'homme a été vu. Photo : Source: Sûreté du Québec, gracieuseté

L'hélicoptère de la SQ a aussi survolé les environs. Les recherches s'étendent cependant sur plus de 200 km.

On recherche avec les véhicules de police, mais aussi à bord d'un hélicoptère, et encore une fois aujourd'hui, explique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec. On sait que l'individu était en direction de Matagami, donc il y a plusieurs secteurs sont encore à faire, il y a beaucoup de routes forestières pour monter à Matagami, donc l'enquête est en cours.

Une route isolée

Selon les policiers, l'homme devait emprunter la route 1055 pour se rendre à Matagami. Cette ancienne route forestière, en gravier, est maintenant sous la responsabilité du ministère des Transports, mais demeure plutôt isolée.

C'est la Société de développement de la Baie-James qui a la responsabilité d'entretenir ce tronçon de 116 km entre Lebel-sur-Quévillon et Matagami.

L'aide du public demandée

Les policiers demandent l'aide du public pour retrouver Georges He.