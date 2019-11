Hong Kong : la cheffe de l’exécutif promet d’écouter les électeurs

Le gouvernement central chinois soutient résolument la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, à la tête de la Région administrative spéciale , a déclaré lundi après-midi à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

Carrie Lam avait déclaré plus tôt dans un communiqué que son gouvernement écoutera humblement les opinions des citoyens et y réfléchira sérieusement .

Elle n'a donné aucune précision sur ce qu'elle entend faire, mais ses opposants l'ont aussitôt invitée à accéder à leurs cinq revendications, notamment l'avènement du suffrage universel dans la mégapole de 7,5 millions d'habitants et une enquête sur ce qu'ils considèrent comme des violences policières.

Les électeurs ont utilisé la manière la plus pacifique pour dire au gouvernement que nous n'accepterons pas que Hong Kong devienne un État policier et un régime autoritaire , a dit Wu Chi-wai, président du Parti démocrate, le plus grand parti d'opposition.

Le gouvernement doit honnêtement faire face à l'opinion publique. Wu Chi-wai, président du Parti démocrate

Le Parti travailliste, qui appartient au bloc politique en faveur de la démocratie, a attribué le résultat des élections à la sueur, au sang et aux larmes des manifestants.

La mobilisation a débuté en juin contre un projet de loi autorisant l'extradition vers la Chine continentale des ressortissants hongkongais. Le texte a été abandonné en septembre. Mais depuis, les revendications se sont élargies et les affrontements entre la police et les manifestants sont devenus de plus en plus violents.

L'élection des 452 conseillers de district, qui gèrent des questions comme les ordures ménagères ou les itinéraires des lignes de bus, suscite d'ordinaire peu d'intérêt.

Dimanche, ce scrutin a pris une tout autre signification en raison du mouvement de contestation de la population.

C'est un profond rejet de l'administration et de la politique de Pékin envers Hong Kong. Willy Lam, analyste de la politique de Hong Kong

Selon lui, ces résultats pourraient accélérer le départ de la cheffe de l'exécutif, mais également aggraver la crise. Les manifestants considéreront cette incroyable victoire comme un mandat accordé par le peuple, donc ils se battront encore plus fort. Mais en même temps, il n'y aura aucune concession de la part de Pékin, donc la frustration va croître , a-t-il estimé.

Selon des médias hongkongais, sur les 452 sièges qui étaient à pourvoir, les candidats prodémocratie ont remporté 388 sièges, soit un gain exceptionnel de 263 sièges, par rapport au précédent scrutin en 2015. Les candidats pro-Pékin ne conservent que 59 sièges et 5 reviennent à des candidats indépendants.

La participation aux élections locales a dépassé 71 % des 4,13 millions d'électeurs inscrits, un taux record. Photo : Radio-Canada / Caroline Girard

Plusieurs députés pro-Pékin ont été remplacés par des novices en politique, dont le député Junius Ho, détesté par les militants prodémocratie. Le monde est chamboulé , a-t-il écrit sur Facebook après sa défaite.

Edith Liung fait partie des nouveaux élus au Conseil de district. Elle a indiqué à notre envoyée spéciale à Hong Kong, Anyck Béraud, que personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée.

Nous pensions être en mesure de remporter la moitié des sièges, ce qui aurait été un succès. Mais avec 90 % des sièges, c’est une surprise. Edith Liung, élue au Conseil de district

L'élection des conseillers de districts obéit au mode de scrutin qui, à Hong Kong, se rapproche le plus de la représentation directe.

Cette élection n'a pas qu'une valeur symbolique. Six sièges du Conseil législatif, qui sera renouvelé l'an prochain, se joueront entre des candidats provenant des conseils de district. En outre, ces conseils enverront 117 de leurs membres au collège électoral composé de 1200 personnes, contrôlé par Pékin et chargé de désigner le chef de l'exécutif.

Le gouvernement n'avait cessé de faire planer ces dernières semaines la menace d'un report du scrutin si les violences de rue persistaient, mais Hong Kong a connu ces derniers jours un répit dans les manifestations, à l'appel des contestataires qui tenaient à ce qu'il ait lieu normalement.