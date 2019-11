Le mauvais temps provoque des fermetures d'école au Nouveau-Brunswick

Les écoles francophones de la région de Fredericton, de Saint-Quentin/Kedgwick ainsi que des régions Chaleur et Restigouche sont fermées alors que du mauvais temps s'abat sur la région.

De la neige parfois mêlée de pluie est prévue pour la région de la capitale néo-brunswickoise. Les précipitations doivent cesser en mi-journée.

L'école Sainte-Anne de Fredericton, les Bâtisseurs, les Éclaireurs et l'école Arc-en-ciel d'Oromocto sont toutes fermées.

Sont également fermées les écoles francophones dans une grande partie du nord de la province.

Dans les comtés de Restigouche, de Chaleur et de Victoria, un avertissement de neige est en vigueur. En plus de la neige déjà tombée ces dernières heures, de 2 à 4 cm de neige sont attendus et jusqu'à 10 cm dans certains secteurs.

Environnement Canada prévient la population que l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles.

Le ministère des Tranports du Nouveau-Brunswick déconseille d'ailleurs les déplacements sur plusieurs routes, principalement dans la région de Fredericton.

La neige dans le nord de la province doit aussi fermer en après-midi.