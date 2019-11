Winnipeg prend la rue pour célébrer la victoire des Blue Bombers

Après une attente de 29 ans, les Winnipegois étaient prêts à célébrer la victoire des Blue Bombers . La fête ne s’est pas fait attendre. Dès la fin du match, des centaines d’entre eux se sont rués à la célèbre intersection des rues Portage et Main à Winnipeg.

Je suis fou de joie, nous avons attendu 29 ans pour ça, et ça va nous rassembler , lance un des fêtards. Pour lui, c’est clair que c'est la défense impressionnante de Winnipeg qui a assuré la victoire.

Bien que la coupe Grey était à Calgary, les amateurs de football de Winnipeg étaient habillés pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Un autre partisan portant une lourde urne noire affirme que toutes les personnes que nous avons perdues sont ici à nous regarder ce soir . Dans l’urne qu'il transporte se trouvent les cendres de son père. Lui et moi nous regardions toujours du sport ensemble , confie-t-il, tout ému.

Un moment touchant en marge de la foule. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Plus de mille personnes étaient rassemblées à l'angle de Portage et Main ornées de rouge et d’or dans une atmosphère bon enfant. Si l’alcool coulait à profusion dans la rue, les amateurs de football ont respecté la zone délimitée par la police, qui elle, se montrait tolérante.

À l'angle de Portage et Main, la foule était si dense par moments qu'il était difficile de se déplacer. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Toutes générations se confondaient dans la foule sous une fine pluie, de bébés en poussette aux grands-parents.

Pour certains, les célébrations étaient une activité familiale. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Tout le monde se comporte très bien a affirmé l’amateur fini des Bombers de Winnipeg David Feeny. C’est magnifique, j’étais là il y a 30 ans, c’était formidable. Ça fait du bien d’être ici à nouveau , a-t-il déclaré.

Les amateurs de football bloquaient encore l'intersection vers 23 h 15 dimanche soir.