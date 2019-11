Des Torontois injustement expulsés de leur logement

L’ancien propriétaire de Frédérick Laliberté a récupéré son appartement, en théorie, parce qu’il comptait lui-même y vivre.

J’ai regardé sur Internet pour voir si mon appartement était revenu sur le marché, raconte-t-il. Deux mois plus tard, il y était avec un loyer de plus de 1000 $ de ce que moi je payais.

Zoé Rousseau a elle aussi dû déménager l’an dernier. Quatre mois à peine après avoir emménagé, le propriétaire l’a contactée, parce qu’elle souhaitait reprendre l’appartement pour son fils.

C’était quatre mois après le début du bail donc on a dit non. Et en début janvier il nous a envoyé notre notice d’éviction qui nous disait de partir avant le 30 avril.

Zoé Rousseau