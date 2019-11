PLQ : les dangers d’une course à deux

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a vraiment tout fait pour éviter un couronnement de Dominique Anglade. Au point où plusieurs se réjouissent que, même si les états de service de son adversaire désigné, Alexandre Cusson, sont tout de même assez minces, « au moins, on a une course ».

Sauf qu’historiquement, les courses à la direction d’un parti entre deux candidats seulement causent souvent des divisions extrêmement profondes.

Au Canada, c’est surtout au niveau fédéral que ces divisions profondes ont été les plus visibles. Au parti libéral fédéral, il y a encore des gens qui, 35 ans plus tard, se définissent comme des Chrétien ou des Turner, tant la courte victoire de ce dernier a laissé des cicatrices.

Quand M. Turner a laissé la place après une seconde défaite électorale — ce que les libéraux tolèrent rarement — le parti a été divisé entre les Chrétien et les Martin. Ironie qui est révélatrice, autant Jean Chrétien que Paul Martin ont quitté le gouvernement pour fragiliser le chef qui les avait battus au congrès au leadership.

Au Parti conservateur, les divisions entre les Mulroney et les Clark ont longtemps miné les chances du parti et leurs partisans se sont longtemps regardés comme chiens et chats.

Le Parti libéral du Québec a presque toujours réussi à avoir des courses au leadership à plusieurs candidats, ce qui a pour effet de diffuser quelque peu les divisions.

Mais une course à la direction entre deux candidats aussi différents que Dominique Anglade et Alexandre Cusson comporte de nombreux risques. En fait, difficile de trouver deux candidats qui ont aussi peu de points en commun.

Le traumatisme de la défaite de 2018

En fait, le traumatisme causé par la défaite d’octobre 2018 — le pire résultat des libéraux de toute leur histoire — est encore si grand que cela fait que les repères habituels du PLQ en sont tout bouleversés.

Philippe Couillard a quitté la tête du PLQ après que le parti ait obtenu 24,8 % des voix et 32 sièges sur 125 au scrutin de 2018. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

M. Cusson, qui n’a aucune expérience politique au niveau provincial, est devenu le candidat de l’establishment libéral qui cherchait à tout prix un francophone de souche qui pourrait rebâtir le parti dans les régions où il n’a plus de représentants, c’est-à-dire tout le Québec sauf Montréal et l’Outaouais.

Mais il reste que son curriculum vitae politique se limite à la direction d’une municipalité de moins de 100 000 habitants.

Mme Anglade est une ancienne vice-première ministre, qui a servi dans des portefeuilles économiques et qui représente une importante clientèle du PLQ, soit les Québécois issus de la diversité. Normalement, ce seraient des atouts. Mais cette année, ça pourrait devenir un handicap.

Avec, en plus, un rapport assez dévastateur de la vérificatrice générale sur sa gestion du ministère de l’Économie et de l’Innovation, disons que la campagne s’annonce plus difficile que prévu pour Mme Anglade.

On ne peut certes pas la compter pour battue. Elle a aujourd'hui l’appui de près de la moitié des députés libéraux qui peuvent se prononcer dans cette course et il est bien possible que le fait que M. Cusson soit le candidat de l’establishment libéral soit plus un boulet qu’un avantage dans un parti qui a autant besoin de renouveau.

Les défis du parti

Mais le défi du PLQ ne se résume pas au choix d’un nouveau chef. Il doit aussi retrouver ce qui furent les deux piliers de son succès dans l’histoire du Québec : un fort enracinement dans toutes les régions du Québec et ce fonds de commerce qui était le sien depuis Robert Bourassa, soit d’être le parti de l’économie.

Il faut le noter ici, au cours des années du gouvernement Couillard, le parti de l’économie est devenu celui de l’austérité, ce qui a largement contribué à sa défaite, et ce, sans que les bons résultats actuels de l’économie puissent lui être attribués.

Il y a encore quatre mois pour que d’autres candidats se manifestent. Mais si les libéraux n’avaient que le choix entre les deux candidats actuellement en lice, les divisions qui en résulteront pourraient bien miner le parti pour des années à venir.