Quelles solutions pour garder les jeunes immigrants à distance de la violence?

Usage de drogue, tensions familiales, problèmes de santé mentale ou encore perte d’identité : les facteurs qui poussent les jeunes issus de l'immigration à intégrer les gangs de rue sont nombreux.

Préoccupée par la vague de violence qui a fait 41 morts cette année dans la province, l’Association des communautés africaines du Manitoba a invité les gens de la communauté à discuter des pistes de solutions pour enrayer le phénomène.

Certains parents qui arrivent au Canada n’ont pas les moyens d’offrir à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin pour être bien. Donc, ces enfants peuvent être plus facilement attirés par ce que leur offrent les gangs de rues , a expliqué Raymond Ngarboui, membre de l’Association des communautés africaines du Manitoba.

Environ 50 personnes ont pris part à ce forum organisé dans le sous-sol de l’église Knox United située dans le quartier du West End de Winnipeg, dimanche soir.

Après avoir discuté des causes qui pouvaient entraîner les jeunes vers la violence, les organisateurs ont demandé aux personnes présentes de proposer des solutions.

Un manque de ressources...

De nombreux points ont été discutés, continue Raymond Ngarboui. Tous les participants s’accordent à dire que les ressources d’aide sont très minimes dans la communauté africaine, il faut donc faire en sorte qu’elles soient disponibles pour les parents des nouveaux arrivants.

Autre solution proposée : créer plus de lien avec la jeunesse africaine. Pour beaucoup, ce lien manque, ce qui entraîne un manque de communication et de compréhension entre les acteurs de la communauté qui souhaitent mettre en place des solutions et les jeunes qui ont besoin d’aide.

On doit impliquer les parents et les jeunes parce qu'on doit comprendre la raison pour laquelle les jeunes se réfugient dans d’autres groupes Henriette Mukesa, membre de l’association

Cette dernière invoque aussi le problème de la langue. Selon Henriette Mukesa, certaines ressources ne sont disponibles qu’en anglais.

On doit impliquer tout le monde et donc les parents francophones. On doit savoir que notre Canada est bilingue et donc traiter le problème sous cet aspect-là!, insiste cette maman.

... Et un besoin de programmes

Gode Katembo, président de l’Association sportive Manitoba African Cup of Nations, plaide de son côté pour que la communauté africaine mette en place des programmes de mentorat.

Le jeune homme estime que beaucoup de ses semblables tombent dans les spirales de violence, car ils sont perdus, à la fois sur le plan matériel comme spirituel.

Ils ont perdu leur identité et leur culture et ils se demandent qui ils sont… Ils vont chercher de l’aide partout. C’est pourquoi nous devons avoir des programmes pour leur venir en aide, mais aussi leur montrer des modèles à qui ils peuvent se référer Gode Katembo, président de l’association sportive Manitoba African Cup of Nations.

Ce dernier indique par ailleurs qu’une des solutions se situe aussi dans le sport et dans les activités extrascolaires.

Laisser les jeunes parler

Gode Katembo était l’un des rares participants de 30 ans ou moins lors de ce forum. Nous voulions d’abord entre ce que les leaders de notre communauté, les parents et les adultes avaient à dire là-dessus , précise Titi Tijani, présidente de l’association.

Conscients qu’il faut attirer plus de jeunes à prendre part à ces discussions, les membres de l’Association ont déjà prévu d’organiser une nouvelle table ronde dans un futur proche.