Un retour en force pour le Magic de Moncton

L’alignement final de la formation monctonienne n’est pas encore complété, mais le retour du Magic au Centre Avenir s’est avéré convaincant.

Le Magic de Moncton affrontait les Firebirds de Raleigh, dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le Magic a entamé la rencontre en lion contre l’équipe de la Caroline du Nord et a su défendre son avance du début à la fin.

Les Firebirds sont néanmoins revenus de l’arrière au 2e quart, créant l’égalité 47-47 avant de voir les chances fondre petit à petit tout au long de la deuxième moitié du match.

On va construire sur ce qu’on a fait ce soir et on va avoir une bonne saison , s’est enthousiasmé Brad States. Le joueur originaire de Bathurst est de retour avec l'équipe cette saison.

Ça aide que nous soyons des champions et on va essayer d’en gagner un autre [titre] cette année. Brad States

L’organisation a devancé son calendrier préparatoire avec tout premier duel contre une équipe américaine de The Basketball League.

La ligue de 13 équipes a été fondée par David Magley, également fondateur de la Ligue canadienne de basketball.

Le Magic de Moncton a défait les Firebirds de Raleigh, dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Avec un calendrier raccourci de 36 rencontres au lieu de 40, la direction du Magic n’a pas souhaité attendre le lancement de la saison régulière le 26 décembre prochain pour relancer les festivités après le couronnement de mai dernier. Le calendrier régulier avait débuté en novembre l’année dernière.

C’était du basketball de pré-saison, c’était parfois un peu désorganisé, mais je pense que c’était un excellent événement pour nos partisans , a lancé l’entraîneur-chef du Magic de Moncton, Joe Salerno.

Avec ce que j’ai vu, je crois que le Magic cette année vont encore remporter la coupe , estime Albert Guay, un partisan qui suit l’équipe de près avec sa famille. Une foule de 1155 spectateurs a assisté à la rencontre au Centre Avenir dimanche.

L’Atlantique a toutefois perdu des plumes au sein de la Ligue nationale de basketball du Canada au cours de la saison morte. Les Highlanders du Cap-Breton se sont retirés du circuit pour des raisons financières, alors que les Riptides de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, prennent une année sabbatique pour des motifs similaires.

L’Alberta accueillera quant à elle une nouvelle équipe, les Stingers d’Edmonton.