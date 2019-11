Les verts du Nouveau-Brunswick veulent faire interdire l’épandage d’herbicide

Dans son projet de loi, le Parti vert du Nouveau-Brunswick veut aussi se pencher sur la question du bois d'oeuvre.

Le chef du Parti vert, David Coon, revendique une interdiction totale de l'usage de pesticides sur les terres provinciales au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Premièrement, [nous voulons] assurer l’accès équitable au marché de bois pour les propriétaires de boisés. Deuxièmement, annuler les permis pour l’usage du glyphosate sur les terres de la Couronne , résume David Coon, chef des verts de la province et député de Fredericton-Sud.

Denis Landry, le député libéral de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore, souhaite débattre du projet de loi à l’Assemblée législative. La situation est en constante évolution, dit-il.

On a de plus en plus de chiffres qui nous arrivent de [gauche et de droite], comme on dirait des fois, puis de plus en plus on peut entendre la population manifester contre ce genre de produits-là , mentionne M. Landry.

Ronald Babin, un professeur en sociologie environnementale à l'Université de Moncton, rappelle que le dépôt à l’Assemblée législative d’une pétition à ce sujet, comptant 30 000 signataires, démontre qu’une bonne part de la population est préoccupée.

Ronald Babin, professeur en sociologie environnementale. Photo : Radio-Canada

On aurait dû débattre d’un projet de loi comme ça il y a longtemps , affirme-t-il.

Est-ce que c’est acceptable en 2019 de continuer à larguer un produit qui est connu dans certaines régions comme étant cancérigène? Ici, on émet un doute , avance M. Babin.

Il dit espérer une décision qui va dans le sens de la santé publique et dans l’intérêt d’un environnement sain .

Le Parti vert néo-brunswickois espère l’adoption de son projet de loi et vise une mise en application en juillet 2020.

D’après un reportage de Wildinette Paul