Érosion des berges de la plage Jacques-Cartier : Québec autorise des travaux

Un bémol, toutefois : seul un tronçon de 300 mètres, soit le quart du littoral à protéger, a reçu l’approbation du ministère.

Aujourd'hui, je suis heureuse de voir qu'enfin, on l'a. Mais c'est sûr que c'est un processus que j'ai trouvé extrêmement long , admet Anne Corriveau, conseillère du district de la Pointe-de-Sainte-Foy.

Les travaux devenaient urgents en raison de la détérioration prononcée de la berge. Le sentier qu’empruntent quelque 200 000 promeneurs chaque année serpente entre le rivage et la falaise. Avec le littoral lentement avalé par la marée, ce n’était plus qu’une question de temps avant que le chemin soit lui aussi emporté par le fleuve.

Il y a des luminaires qui étaient sur le point de disparaître, observe Louis Martin, président du conseil de quartier du Cap-Rouge. Ça empire d'année en année.

Fermé dès lundi

La Ville procédera à l’enrochement du tronçon dès lundi, forçant la fermeture du parc pour au moins quatre semaines.

Certains s’expliquent mal qu’un chantier en apparence aussi simple ait pris autant de temps à obtenir le feu vert du ministère de l’Environnement.

Le ministère de l'Environnement demande beaucoup d'études, beaucoup de confirmations que tout sera bien fait, explique Louis Martin. C’est important, mais il faut balancer : plus on attend et ça empire.

Maintenant nous devons faire des travaux d’urgence. Notre crainte est que nous ayons à payer deux fois pour sécuriser la même berge. Louis Martin, président du conseil de quartier de Cap-Rouge

D’autres jalousent la rapidité avec laquelle la promenade Samuel-de-Champlain a reçu les soins des autorités.

Pourquoi le parc de la Plage-Jacques-Cartier était délaissé pendant que dans le coin de Sillery, la promenade Samuel-de-Champlain, elle progressait? Non seulement ça progressait, mais les sommes d'argent étaient déjà là, s’indigne Bernard Bouchard, un habitué du parc.

Les travaux définitifs qui permettront d’enrayer pour de bon l’érosion devront, eux, encore attendre.

La Ville a un plan complet, mais celui-ci n’a pas encore l’approbation du ministère, rappelle la conseillère Anne Corriveau. Nous avons encore besoin de consulter le BAPE. Nous espérons pouvoir commencer en 2021.

L’enrochement du tronçon de 300 mètres coûtera de 100 00 à 120 000 $.