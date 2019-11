Cusson c. Anglade : la course prend son envol au PLQ

En politique, on dit souvent que les couteaux n’arrivent jamais par en avant. Pour les libéraux, qui s’engagent pour les six prochains mois dans une longue course à la chefferie, l’adage a son importance. La direction du PLQ aime bien brandir le fait que le parti a des traditions et que les deux rivaux se ménageront pour la suite des choses. Mais sur le terrain, on a déjà commencé à aiguiser les couteaux.