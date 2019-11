L’urgence est toujours ouverte, rappelle l’Hôpital régional de Campbellton

L’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton est toujours ouverte, a tenu à rappeler, dimanche après-midi, le Réseau de santé Vitalité. Les citoyens peuvent continuer de s’y présenter et pourront y voir un médecin.

Les services d’urgence de l’hôpital ont toujours été ouverts, écrit Vitalité dans un communiqué que le réseau a publié dimanche parce que « certaines personnes de la communauté croyaient à tort que le service d’urgence avait été fermé à la suite des annonces du jeudi 21 novembre ».

Le Réseau de santé Vitalité demande au public « d’en faire usage avec discernement ».

La semaine dernière, une série de mesures exceptionnelles à l’Hôpital régional de Campbellton a été annoncée, en raison d’un surplus de patients. Débordé et en manque de personnel, l’établissement de santé a cessé d’accepter de nouvelles admissions et a fermé ses services de chirurgie et d’obstétrique ainsi que ses cliniques externes.

La situation actuelle est entre autres causée par un trop grand nombre de lits occupés par des personnes en attente d’une place dans un foyer de soins, selon le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.