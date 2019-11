Nouvelle charge contre les horaires de faction pour les ambulanciers de l’Est-du-Québec

Mercredi dernier, la FPHQ avait effectué une première sortie pour dénoncer la lenteur de l’entreprise ambulancière Paraxion dans la conversion des horaires à Sayabec, Grande-Rivière et Paspébiac, où le financement de Québec a déjà été accordé.

Le syndicat déplore maintenant le fait que la province tarde à accorder ce financement dans d’autres secteurs de l’Est-du-Québec.

Pourtant, le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les-Basques, Denis Tardif, avait promis de s'attaquer aux horaires de faction pendant la campagne électorale provinciale de 2018. La ministre de la Santé, Danielle McCann, s'était quant à elle engagée à remettre l'argent nécessaire à la conversion des horaires dans la prochaine année, lors d'une rencontre avec les maires de Sainte-Anne-des-Monts et de Gaspé en février dernier.

On croyait vraiment qu’on avait réussi à les convaincre que c'est essentiel. Et là, on est à l'aube de 2020 et il n’y a rien qui a été réglé pour ma population.

Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts