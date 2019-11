Adam et Ève, deux nouveaux gins qui goûtent les Îles

Le Verger Poméloi, aux Îles-de-la-Madeleine, a lancé deux gins baptisés Adam et Ève, en fin de semaine. À base d’eau-de-vie de pommes et d’autres aromates sauvages des Îles, ils ont aussi la particularité d’être distillés à l’aide d’un alambic charentais.

C’est la première cuvée de gin pour l’entreprise qui produit déjà du cidre et de l’eau-de-vie.

Quand on a commencé à penser à ça, il y a 5 ans, le permis de distillateur n’existait même pas au Québec , rappelle le copropriétaire, Élie Vigneau. Les lois ont changé depuis.

Écoutez l’entrevue réalisée par Kim Bergeron

Mon père faisait des alcools pour le plaisir, mais pas pour la vente. On se faisait toujours dire :"Vous n’êtes pas distillateurs. Vous ne pouvez pas faire ceci ou cela.“ À force de se le faire dire on a décidé de le devenir!

Élie Vigneau, du verger Poméloi Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Selon Élie Vigneau, il y a beaucoup de flexibilité au Québec quand on veut élaborer une recette de gin.

C’est assez intéressant , estime-t-il. Ça laisse beaucoup de place à la créativité. Bien entendu, il faut toujours du genévrier.

Il décrit le gin Adam ( 40 % d’alcool ) comme plus classique, assez forestier, avec des baies de genièvre cueillies sur les dunes des Îles et aromatisé avec des pousses de sapin et du myrique, un aromate tiré d’un arbuste rare, mais qui pousse très bien aux Îles.

Le myrique de Pennsylvanie pousse en abondance aux Îles. Photo : courtoisie

Le deuxième gin, le Ève ( 42 % d’alcool ), est plus exotique. Les baies de genièvre poussent aux Îles ainsi que les pommes, mais les distillateurs y ont ajouté des saveurs d’agrumes confites.

Un alambic particulier

L’utilisation d’un alambic peu courant fait aussi la particularité des gins madelinots. L’alambic charentais que les Vigneau utilisent serait seulement le deuxième au Canada. Le premier, qui se trouve à Montréal, appartient au professeur d’Élie Vigneau.

À la base, l'alambic charentais sert à la production de cognac. Photo : collaboration Verger Poméloi

Quand j’ai goûté ce qui sortait de son alambic, j’avoue que ma vie a changé un peu , raconte-t-il. On avait du mal à faire le compromis pour aller vers d’autres équipements, même s’il y en a d’autres bons.

L’alambic charentais produit une finesse de goût et une qualité qui n’est pas facile à battre. Élie Vigneau, distillateur

Son frère, Louis-Joseph Vigneau explique pourquoi cet équipement est particulier. C’est un alambic qu’on utilise pour faire le cognac, entre autres , précise-t-il. Pour distiller des alcools à base de fruits, c’est l’idéal. Il est entièrement fait de cuivre et comparativement à l’acier inoxydable, il va capter un spectre d’arômes plus grand. Quand on veut faire une eau-de-vie et aller chercher l’essence du fruit, c’est beaucoup mieux. Le résultat est incomparable.

Le processus est toutefois plus compliqué, selon Louis-Joseph Vigneau.

Par ailleurs, il est prévu que Joseph St-Denis Boulanger, de la distillerie des Marigots, dans la baie des Chaleurs, fasse l’acquisition d’un troisième alambic du genre.

Engouement de la part des Madelinots

Les installations permettant de recevoir les visiteurs et de leur expliquer le processus de fabrication seront en place pour l’été prochain.

La première cuvée comptait environ 800 bouteilles, une quantité qui sera augmentée par la suite.

Selon les distillateurs, les Madelinots ont exprimé un engouement certain lors du lancement. Il y avait une file d’attente dès midi malgré la météo maussade.