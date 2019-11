Les changements de nom des catégories d’âge au hockey mineur bien accueillis

Dès la saison prochaine, soit 2020-2021, les catégories incluant novice, atome, pee-wee, bantam et midget seront remplacées par un nom décrivant l'âge des joueurs : des moins de sept ans jusqu'aux moins de 21 ans.

Le terme midget, entre autres, peut être considéré comme une insulte péjorative.

Si on change quelque chose pour que quelqu'un se sente plus accepté, on est dans le bien-être de tous.

Sébastien Villeneuve, président du hockey mineur de Kapuskasing