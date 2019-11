Le refuge Chez Rachel fait salle comble pour son brunch de collecte de fonds

« Je suis très contente », dit Odette Delisle, la présidente du conseil d’administration. « Au début, on se disait que si on avait 30 personnes, on serait satisfaits, mais là, on est plus d’une centaine ».

Mme Delisle, souligne que l’argent amassé permettra d’acheter de nouveaux équipements.

Une grande partie d’argent va aller pour l’achat de nouveaux réfrigérateurs. On vient de réparer toutes les cuisines des cinq appartements du refuge et, honnêtement, les réfrigérateurs sont complètement finis. Odette Delisle, présidente du conseil d’administration du refuge Chez Rachel

Chez Rachel est un centre d’hébergement et d’accompagnement pour les femmes et leurs enfants victimes de violence familiale. Le refuge a des programmes variés qui permettent aux femmes de développer de meilleures aptitudes, d’avoir confiance en elles-mêmes et de vivre de façon indépendante.

La présidente a tenu à remercier les participants pour leur générosité et a indiqué que, sans les campagnes de collecte de fonds, les organismes comme le sien fermeraient leur porte. « Si nous ne faisions pas de collecte de fonds, nous ne serions pas capables d’offrir nos services », dit-elle.

Selon elle, les subventions données par le gouvernement ne sont « jamais suffisantes ».