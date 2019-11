Les aéroports d’Edmonton et de Calgary derniers de classe en français sur le web

À l'aéroport international d'Edmonton, les pancartes indiquant des informations essentielles comme les sorties et les endroits pour stationner son véhicule sont traduites en français, mais une fois sur Internet, les deux langues officielles sont loin d'être sur un pied d'égalité.

Sur le site Internet de l'aéroport international d'Edmonton, le cinquième des plus fréquentés du Canada, les visiteurs doivent choisir parmi une liste de plus de 80 langues allant de l'albanais au yiddish pour accéder à la version française.

La traduction proposée est réalisée automatiquement par l'outil Google Traduction, ce qui engendre des phrases pouvant laisser les voyageurs francophones perplexes, comme dans ce paragraphe censé aider ceux qui comptent voyager avec un animal de compagnie.

Si vous de voyager avec prévoyez votre animale compagnie d'un ou l'animal de service [sic]... Traduction du site Internet de l'aéroport international d'Edmonton

Sur le site de l'aéroport international de Calgary, le quatrième des plus fréquentés au pays, l'accès à la version en français est plus facile, mais il s'agit encore d'une interprétation automatisée.

À la page d'information sur les services des douanes, on peut lire des phrases contenant des erreurs, comme : Après son arrivée à YYC, vous devez être processus par Douanes Canada [sic]. La page indiquant l'état de tous les vols du jour n'est, elle, tout simplement pas traduite.

Des informations essentielles comme l'état des vols ou les règles à respecter pour la douane et les bagages sont mal traduites ou inexistantes en français. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

La loi non respectée

Cette situation a été dénoncée au Commissariat aux langues officielles en 2017 par un plaignant, qui préfère rester anonyme par peur de perdre son travail.

L'organisme qu’il a contacté, rattaché au Parlement d'Ottawa, a un rôle de vigie s'assurant du bon respect de la Loi sur les langues officielles.

Selon l'article 23, l'emploi du français et de l'anglais doit être respecté de manière égale dans les services offerts aux voyageurs pour les aéroports qui enregistrent plus de 1 million de personnes au départ et à l'arrivée par an.

C'est le cas des aéroports d'Edmonton et de Calgary. Les enquêtes du Commissariat aux langues officielles ont révélé que la traduction de l'anglais vers le français était si mauvaise sur leur site Internet qu'elle ne respectait pas l'égalité des deux langues officielles comme la loi l'exige.

Sur le réseau social Twitter, les enquêtes ont également dénoncé un manque communication dans la langue de Molière. Lors d'une visite sur le compte de l'aéroport d'Edmonton, on voit que tous les messages sont en anglais.

Sur celui de l'aéroport de Calgary, créé il y a plus de 9 ans, on remarque un changement récent. Depuis le 7 août, tous les gazouillis sont traduits systématiquement dans les deux langues.

Depuis le 7 août, le compte Twitter de l'aéroport international de Calgary rédige tous ses billets dans les deux langues. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Des réactions en demi-teinte

Les administrations des deux aéroports ont, dans un premier temps, rejeté les plaintes formulées dans les enquêtes préliminaires du Commissariat. Pour les gazouillis sur Twitter, faire des traductions simultanées serait trop complexe .

Leurs positions ont toutefois évolué à en croire ces déclarations envoyées à Radio-Canada. Nous avons hâte de lancer, au début de 2020, de nouveaux services en français , annonce par courriel l'aéroport d'Edmonton.

L’administration de celui de Calgary souligne qu’elle publie maintenant d’une façon proactive des billets sur [ses ] plateformes de réseaux sociaux en français et en anglais et qu'elle songe à mettre en place un site bilingue ou à en créer un en français, mais sans donner d'échéancier.

Une loi obsolète?

Pour le plaignant anonyme, que Radio Canada a pu contacter, la première réaction de ces établissements, à savoir de rejeter les plaintes du Commissariat, a été une grande surprise. Il espère voir des changements rapides.

C’est facile de planifier des messages préparés à l’avance, mais ça va être intéressant de voir ceux de dernière minute publiés en français, comme pour des accidents. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre en bon français sur les questions [en] clavardage ?

Selon lui, la Loi sur les langues officielles est obsolète. La loi a 50 ans. Les médias sociaux n’existaient pas à l’époque. Les institutions essaient de faire le minimum. Il faudrait changer la Loi , pense le plaignant, qui a démarré ces procédures il y a deux ans par conviction politique et personnelle .

Aucune amende prévue

Un matin de novembre, Lorraine Tellier attend devant l’aéroport d’Edmonton avec ses beignes à la crème pâtissière. Originaire de Trois-Rivières, au Québec, cette sexagénaire est venue voir son fils, et ses petits-enfants, en Alberta. Elle n'est pas étonnée du non-respect de la Loi par certains aéroports.

Lorraine Tellier, originaire de Trois-Rivières, est en vacances en Alberta. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Nous, les Français, on s'adapte plus facilement à comprendre ou à parler l'anglais plutôt qu'un anglophone pour comprendre ou parler français. Lorraine Tellier, Québécoise en visite en Alberta

Quand le public francophone peut-il espérer voir une amélioration de la situation?

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a donné aux aéroports fautifs jusqu'à avril 2020 pour se mettre en règle, mais rien ne les oblige à agir dans le sens des recommandations faites. Aucune amende ne peut être imposée à des organisations pour non-respect de leurs obligations linguistiques.