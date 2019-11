Plein de trouvailles au premier salon gaspésien de minéraux et de fossiles

La Gaspésie regorge de minéraux et de fossiles. Des collectionneurs passionnés se sont réunis pour partager leurs trouvailles lors d’un premier salon dimanche, à Gaspé.

Le Club d'amateurs de minéraux et de fossiles de la Gaspésie a présenté son premier salon pour permettre aux collectionneurs de faire découvrir et de vendre certaines de leurs plus belles découvertes.

Le but premier de ce premier salon-là, c'est de faire connaître le club , explique le président du Club d'amateurs de minéraux et de fossiles de la Gaspésie, Christian Rioux.

Une roche remplie de fossiles de crinoïdes, animaux marins de la famille des échinodermes Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Celui-ci n'ose même plus compter combien sa collection comporte de minéraux et de fossiles, tellement il en a.

Il y en a tellement que la maison penche un peu d'un bord , dit-il en riant. Quand on est un peu maniaque comme ça, on accumule beaucoup de belles pierres, donc on en profite aujourd'hui pour faire de la place pour en accumuler d'autres.

En Gaspésie, il est possible de collectionner des fossiles et des minéraux comme des cartes de hockey.

Un fossile Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Gaspésie reconnue mondialement

La richesse géologique de la Gaspésie est reconnue mondialement, notamment grâce à tous les fossiles retrouvés à Miguasha.

Une richesse qui aurait pris naissance il y a pas moins de 300 millions d’années, selon la théorie de la dérive des continents.

De petites coquilles, qui se sont déposées dans les fonds marins il y a des millions d'années, sont conservées. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des sédiments se sont soulevés en une chaîne de montagnes qu'on appelle les Appalaches. Alors ces roches-là sont remplies de fossiles de cette période-là, longtemps avant les dinosaures , précise Maxime St-Amour, biologiste retraité du Parc national Forillon.

Ici la roche, elle est partout , ajoute-t-il. Quand on vit dans une région de forêt, de champs, la roche est là, mais elle est cachée par la végétation, tandis qu'ici, avec notre contexte maritime, côtier, on a des falaises côtières, on a des plages où se ramasse tout ce qui tombe de la roche en place.

Toujours quelque chose de différent

Dylan Beaudin, jeune collectionneur de fossiles et de minéraux âgé de 14 ans Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Dylan Beaudin, 14 ans, collectionne depuis une dizaine d'années les minéraux et les fossiles. Il en a une centaine. Ces trésors, il les trouve dans le parc de la Gaspésie ou sur les plages gaspésiennes.

Maintenant, il transmet sa passion à son jeune frère. J'ai toujours aimé ramasser des fossiles et en trouver des nouveaux, puis agrandir ma collection. On ne sait jamais sur quoi on va tomber en Gaspésie parce que c'est surtout riche en fossiles et en minéraux , souligne le jeune homme.

D’après le reportage de Martin Toulgoat