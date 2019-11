Il y a 21 ans, une députée du Nunavut renonçait à l’alcool

Son discours intervient dans le cadre d’ateliers, de cercles de partages et d’autres activités menées dans des communautés du nord du Canada pour encourager ses habitants à la sobriété.

« Mon petit-fils a été ma plus grande motivation, a déclaré Mme Ehaloak. Lorsqu’il grandissait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas qu’il me voie [en train de boire] alors j’ai arrêté ».

Ce désir de changer de style de vie est intervenu lorsqu’elle est revenue d’une fête arrosée à 4 h du matin. Deux heures plus tard, son petit-fils de deux mois s’est réveillé et elle a dû s’en occuper et faire la sieste avec lui pendant la journée. « Ce n’est pas raisonnable », s’est-elle dit intérieurement.

Nous perdons tellement de gens à cause de l’alcool. Je ne veux pas de cette souffrance. Jeannie Ehaloak, députée au Nunavut

Selon la députée de Cambridge Bay, elle a pu arrêter de prendre un verre grâce à l’appui de ses amis qui l’ont appuyé dans sa démarche. Ceux qui s’y opposaient ne l’ont plus appelé.

Jeannie Ehaloak, qui a été élue le 30 octobre 2017, rappelle qu’elle aime sa vie saine et qu’elle arrive à ne plus boire en avançant « une journée à la fois ».

Avec des informations de Mark Hadhari