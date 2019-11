Un policier happé par un véhicule sur les lieux d'un accident

Selon le sergent Kerry Schmidt, de la Police provinciale de l'Ontario, la route était glacée.

Un automobiliste aurait embouti l'autopatrouille dans laquelle le policier se trouvait.

Tous deux ont été conduits à l'hôpital, mais ont, depuis, obtenu leur congé.

Selon le sergent Schmidt, le policier sera en congé maladie pour quelque temps.

Quand les véhicules d'urgence et les remorqueuses sont sur place, les automobilistes doivent porter attention et être conscients des dangers potentiels, affirme Kerry Schmidt. C'est pour cela que la loi exige qu'on ralentisse et change de voie.

Un résident de 43 ans de Newmarket a été accusé de conduite imprudente, de ne pas avoir ralenti et cédé la place à des véhicules d’urgence, et de possession de drogue.