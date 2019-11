Il a fait anormalement chaud dans le Grand Nord canadien cet automne

Eric Dykes, un météorologue d'Environnement Canada, a observé une anomalie généralisée de la température plus chaude dans l'Arctique .

Les anomalies de température qui dépassent de cinq degrés la normale se produisent un peu plus facilement que par le passé , ajoute-t-il.

Les données de l'Arctique le prouvent.

À Inuvik, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, les températures ont été supérieures à la normale chaque jour du 1er septembre au 11 novembre.

Pond Inlet, au Nunavut, n'a connu qu'une seule journée sous les températures normales et à Cambridge Bay et à Pangnirtung, ce sont pas moins de 80 % des journées qui ont été marquées par des températures plus chaudes qu'à l'accoutumée.

Les températures n'ont pas été que plus chaudes que la normale: elles ont été remarquablement plus chaudes que la normale.

Par exemple: la station météorologique des Forces armées canadiennes d'Alert, au sommet de l'île Ellesmere a enregistré le 6 septembre une température de six degrés supérieure au précédent record.

Pond Inlet a même vécu une journée au cours de laquelle la température a été supérieure de 11 degrés à la normale.

Resolute, au Nunavut, a vu ses températures être supérieures de la variation normale de la température une trentaine de fois. C'est le cas aussi de Kugluktuk.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique dit avoir constaté que la banquise avait atteint son plus bas en octobre depuis que cette donnée est colligée (1979). Sa superficie a même reculé de 32 % par rapport à la moyenne des années 1981 à 2010.

« Cet automne, nous avons assisté à un réchauffement beaucoup plus généralisé », souligne Eric Dykes.

Andrew Arreak, membre d'un groupe de Pond Inlet qui aide la population à juger de la sécurité de la glace de mer, indique qu'une partie de la surface n'était toujours pas recouverte de glace la semaine dernière près de sa collectivité.

« Les gens peuvent habituellement se rendre sur la glace dès le début du mois de novembre. Je n'ai pu le faire qu'hier », raconte-t-il.

Pas le seul changement

« Les observations d'épaulards sont plus fréquentes, mentionne aussi Andrew Arreak. Des insectes qui ne sont généralement pas présents dans la région ont aussi été signalés. On ne connaît même pas leur nom. »

Les choses ont changé, remarque quant à lui le chef des pompiers de Cambridge Bay, Keith Morrison. « Beaucoup de gens remarquent que la glace n'est plus ce qu'elle était », dit-il.

Keith Morrison raconte l'exemple de deux jeunes hommes qui ont marché sur la glace.

« L'itinéraire qu'ils ont emprunté était celui qu'ils avaient emprunté pendant toute leur vie sans trop de problèmes, mais cette fois-ci, la glace était mince et elle a cédé sous leur poids », mentionne-t-il.