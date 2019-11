Collecte de fonds pour aider une mère endeuillée et ses trois enfants à Saint-Pierre-Jolys

Le porte-parole de la paroisse, Denis Fillion, explique que la mort soudaine du conjoint a laissé Elyssa Buss et le reste de sa famille dans le besoin. « L’époux était le contributeur du revenu », dit-il en précisant que l'état de santé d'Elyssa Buss ne lui permet pas d’aller travailler.

« On a fait une réflexion comme paroisse et on a vu le besoin. Parfois, on oublie qu’il est important de venir en aide à son prochain. On a souvent tendance à vivre dans notre petit coin tout seul sans trop s’occuper de son voisin. Cette famille a besoin de notre aide », poursuit-il.

La soirée est prévue le 30 novembre. Elle commencera à 20H au Centre récréatif du village. Le coût d’entrée pour la soirée est de 20 $ par personne et inclus de nombreuses activités dont un encan silencieux.

Les contributions peuvent également être faites en ligne, par dépôts bancaires ou tout simplement en communiquant avec la paroisse qui espère amasser au total entre 15 et 20 mille dollars.