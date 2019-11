Le musicien et artiste multidisciplinaire Gerry Atwell est mort

Un lauréat des prix Juno, connu entre autres pour avoir joué du clavier dans le groupe de Winnipeg Eagle and Hawk, Gerry Atwell, est décédé samedi soir après une crise cardiaque.

Gerry Atwell était également connu pour sa participation dans les groupes Ministers of Cool, Rockalypso et Voice of Boom.

Ses camarades de groupes se souviennent de lui comme d’un véritable artiste qui aimait jouer et qui apportait toujours de l’énergie sur scène.

Selon le chanteur principal du groupe Eagle and Hawk, Jay Bodner, Gerry Atwell était au restaurant-bar Pony Corral en train de se préparer pour une prestation quand il s’est effondré et a été emmené à l’hôpital.

Une perte pour la ville

Selon Jay Bodner, la ville tout entière a perdu « un vrai gentleman et une excellente personne».

« La ville est un peu plus froide et un peu plus sombre parce que Gerry Atwell n’est pas là », a-t-il dit.

Il souligne que l’héritage de Gerry Atwell est partout à Winnipeg. « Je ne pense pas qu’il y a un coin de la ville qui n’a pas profité de l'influence de Gerry. »

Il note que la gentillesse et le travail acharné de l'artiste étaient sans pareil.

« Il est probablement l’un des hommes les plus vrais de la communauté artistique de cette ville », dit-il.

Jay Bodner, chanteur du groupe Eagle and Hawk, a déclaré que Gerry Atwell avait marqué la scène musicale de Winnipeg. Photo : Image fournie par / Jay Bodner

Jay Bodner a connu Gerry Atwel dans les années 1990, bien avant leur collaboration au sein du groupe Eagle and Hawk.

« Même à ce moment-là, sa personnalité chaleureuse et sa passion transparaissaient, dit-il . Il avait cette capacité de faire en sorte que tout le monde se sente privilégié », souligne-t-il.

Cette particularité et cette énergie ont amené Jay Bodner à donner le surnom de Sizzler à Gerry Atwell. Un surnom que le musicien décédé détestait à l’origine.

« Il a apporté beaucoup de passion et d’humour [...]. Il était tellement polyvalent sur le plan musical. Il était un humain très créatif », souligne-t-il.

Un motivateur pour les jeunes

L’artiste Métis Daniel Roy souligne que Gerry Atwell a été un mentor pour de nombreux jeunes qui commençaient en musique.

« Il y a plein d’histoires des personnes qui sont montées pour la première fois sur scène grâce à Gerry », précise-t-il.

Il indique que le défunt savait mettre ses collaborateurs en confiance et qu'il avait à cœur les intérêts de tout le monde.

« C’est un homme qui avait plusieurs causes sociales à cœur et il allait jusqu’au bout. Il n’abandonnait jamais », dit-il.

Lorsque M. Roy a décidé de s’engager et de militer en tant qu’artiste métis, Gerry Atwell était l’un des aînés de la profession à encourager, raconte-t-il.

« J’ai grandi au Manitoba français, dit-il, mais lorsque j’ai pris conscience de mon héritage métis, c’est Gerry qui m’avait vraiment encouragé. Il était un allié, je me souviendrai toujours de ça. »

Eagle and Hawk a remporté un prix Juno en 2002 pour le meilleur album de musique autochtone.