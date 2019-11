La grève au CN empire la saison déjà difficile de fermiers manitobains

C’est notamment le cas de John Preun, de St. Andrews, au Manitoba, dont les silos contiennent toujours 7500 tonnes de céréales, dont du soja, de l’avoine et du blé, alors qu’ils devraient être vides.

Il considère cette grève comme le point culminant d’une saison à oublier. « C’est l’une des pires années que j’ai connu depuis que je suis fermier », confie-t-il.

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi mauvais. On a subi une sécheresse, ce qui semblait être une tornade, une autre sécheresse, puis des pluies torrentielles quand on n’en avait plus besoin. »

Il ajoute que les trois quarts des grains qu’il devrait déjà avoir écoulés sont toujours prisonniers de ses silos, une situation commune à de nombreux fermiers au pays.

« On attend », déplore-t-il. « C’est fatiguant pour nous tous, ne serait-ce qu’à cause du stress lié au fait de ne pouvoir écouler nos stocks rapidement. »

Selon lui, en plus des problèmes de transport, la qualité des grains a souffert des mauvaises conditions météorologiques et le prix des denrées a chuté à cause de conflits commerciaux.

Pour les fermiers qui, comme John Preun, ne peuvent écouler leurs stocks, les factures s’accumulent plus rapidement que les revenus.

M. Preun confie avoir déjà communiqué avec sa banque pour lui faire savoir que ses paiements seraient retardés. « Je n’aime pas ça », explique-t-il, « je préfère tenir mes promesses ».

Même s’il dit comprendre les revendications des employés, John Preun a hâte que le conflit se termine.

« Le fait est qu’on a besoin de trains pour transporter nos grains vers les points d’exportation. On est pris en otages. »

Avec les informations de Marine von Stackelberg et de la Presse canadienne