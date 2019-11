Enquête en destitution : Adam Schiff n’exclut pas d’entendre d'autres témoins

Au terme de deux semaines d’audiences, M. Schiff a déclaré que son équipe, qui doit présenter un rapport, entend poursuivre son travail d’investigation. Plusieurs anciens hauts fonctionnaires ou en exercice se sont succédé pour témoigner devant la commission.

Nous n'excluons pas la possibilité d'autres dépositions, d'autres audiences. Nous sommes en train d'obtenir de plus en plus de documents pour qu'une enquête soit menée. Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants

S’exprimant sur le plateau de l'émission State of the Union sur les ondes de CNN, M. Schiff a ajouté : Ce que nous n'allons pas faire, c'est attendre des mois et des mois pendant que l'administration fait diversion pour tenter de gagner du temps. Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans cette voie.

Contrôlée par les démocrates, la Chambre des représentants cherche à savoir si le président Trump a abusé de son pouvoir pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le pousser à enquêter sur le démocrate Joe Biden.

Il est également question de l’ingérence lors de la course à la Maison-Blanche de 2016. C'est la Russie, et non l'Ukraine, qui s'est ingérée dans l'élection présidentielle américaine, avait déclaré Fiona Hill, ancienne conseillère sur l'ex-URSS, la Russie et l'Europe au sein du Conseil de sécurité nationale, fragilisant un peu plus le camp républicain.

L'administration Trump a refusé de soumettre les documents demandés par les démocrates dans leur enquête. Elle n’a pas permis le témoignage, entre autres, du secrétaire d'État, Mike Pompeo, et du chef d'état-major par intérim de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney.

D'autres témoins ont défié les instructions de la Maison-Blanche de témoigner sur assignation.

Bolton devrait faire comme Hill, selon Schiff

Le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants estime que l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, devrait avoir le « courage » de témoigner comme Fiona Hill l'a fait. Il a toutefois exclu l’idée de l’y contraindre devant les tribunaux.

Pour M. Schiff, les preuves sont déjà écrasantes, et il n'est donc pas nécessaire d'appeler M. Bolton et d'autres fonctionnaires de l'administration Trump à témoigner.