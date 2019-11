Vols retardés : les Canadiens mieux protégés par l'UE que par Ottawa

Ces montants peuvent même dépasser ceux offerts en vertu de la réglementation canadienne, qui existe dans sa version partielle depuis juillet dernier, quand le Canada s'est attaqué aux problèmes de surréservation et de bagages perdus ou endommagés.

Ainsi, tout vol au départ de l’Union européenne avec plus de trois heures de retard permet actuellement à un voyageur canadien de toucher une indemnité pouvant aller jusqu’à 600 euros (près de 900 $).

Les passagers en retard qui partent d’une ville qui n’est pas dans l’UE, mais qui se rendent sur ce territoire, peuvent aussi être dédommagés si leur transporteur a son siège social dans l’UE.

Le montant du dédommagement est calculé en fonction de la distance du vol :

pour un vol de moins de 1500 km, 250 euros (366 $) doivent être versés;

pour un vol entre 1500 et 3500 km, 400 euros (586 $) doivent être versés;

pour un vol de plus de 3500 km, 600 euros (880 $) doivent être versés.

Avec la phase 2 de la charte des voyageurs, ce sera maintenant aussi le cas au Canada, où les clients des compagnies aériennes pourront recevoir des indemnités – qui dépendront de la taille du transporteur et de l'importance du retard – si leur vol est retardé de plus de trois heures.

Pour Air Canada, WestJet et Air Transat, le dédommagement sera de :

400 $ pour 3 à 6 heures de délai;

700 $ pour 6 à 9 heures de délai;

1000 $ pour 9 heures et plus de délai.

Pour les plus petites compagnies aériennes, comme Swoop, ce sera entre 125 $ et 500 $.

Les voyageurs pourront ainsi se tourner vers l'UE ou le Canada, selon ce qui est le plus avantageux pour eux. Un vol Londres-Montréal avec 5 heures de retard permettra par exemple de toucher 400 $ en réclamation au Canada, contre 880 $ du côté de l'UE. Si ce même vol atterrit avec plus de 9 heures de retard, le montant canadien atteindra alors 1000 $, et celui de l'UE demeurera à 880 $.

Et les retards pour problèmes mécaniques?

Dans certains cas, les voyageurs auront tout simplement plus de chances de recevoir une compensation s’ils font une demande auprès de l'UE.

Au Canada, une compagnie aérienne ne sera pas tenue d'indemniser ses clients si le retard est dû à une situation hors de son contrôle, comme le mauvais temps ou les problèmes mécaniques non découverts lors de contrôles de routine.

Puisque les problèmes mécaniques sont la première source de retards, cette règle risque d'ailleurs d'être un frein à de nombreux recours au pays, explique Christian Nielsen, directeur juridique d'AirHelp, société berlinoise qui traite les demandes d'indemnisation des passagers.

Du côté européen, les règles n’obligent pas les compagnies aériennes à dédommager leurs clients pour les situations hors contrôle, mais elles sont plus strictes quant au versement d'indemnisations pour les retards causés par des problèmes mécaniques.

Les Canadiens sont mieux protégés par la loi européenne. Christian Nielsen, directeur juridique d'AirHelp

Avec des informations de Sophia Harris, de CBC News