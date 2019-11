Relève entrepreneuriale : quand les enfants changent tout

Pour beaucoup d’entrepreneurs, voir venir le moment de la retraite est source d’angoisse en raison de l’absence de relève. La propriétaire de l’entreprise matanaise Mode Ézé Plus, France Caron, n’a vraiment pas ce problème. L’arrivée de ses deux filles est en train de propulser son entreprise, bien au-delà de ce qu’elle avait espéré.

La compagnie, qui fabrique des vêtements adaptés pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie, concluait récemment une entente avec les pharmacies Proxim et Uniprix; ce qui laisse présager un développement et une visibilité sans précédent.

C’est tout le contraire de ce que les gens pensent , affirme France Caron.

À Matane, on se fait tout le temps dire : “Ah! Je pensais que vous étiez fermés depuis 25 ans! ” France Caron, propriétaire de Mode Ézé Plus

Actuellement, l’entreprise produit 20 000 morceaux par année, un chiffre qui pourrait augmenter rapidement.

France Caron, propriétaire de Mode Ézé Plus Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Il y a un mouvement à la hausse qui a commencé dernièrement , explique France Caron. Depuis octobre, les ventes ont doublé et je pense qu’on va dépasser ça en novembre.

La refonte du site web y serait pour quelque chose. Les ventes à l’international sont dans les plans.

Il y a 25 ans, France Caron a fait l’acquisition de cette entreprise créée en 1986. Elle souhaite perpétuer l’idéal caressé par la fondatrice, Paulette Hovington Leclerc, qui était de veiller au confort des personnes âgées et en perte d’autonomie.

Il n’y avait que des jaquettes d’hôpital fendues dans le milieu du dos. C’était humiliant pour les gens , explique France Caron.

Un triangle entre Matane, Montréal et Bali

Des couturières à Matane Photo : collaboration France caron

Depuis l’arrivée des filles de France Caron, Marie-Pier et Caroline Fortin, Mode Ézé Plus dessine un triangle entre Matane, Montréal et Bali, en Indonésie.

En plus d’avoir donné une dimension internationale à l’entreprise de leur mère, les filles ont imposé un virage écoresponsable. C’est dans leurs valeurs , explique la mère.

Marie-Pier, qui est designeure, demeure à Bali. Elle est à l’origine d’un autre virage : le vêtement mode adapté. Elle a trois collections à son actif. Pour elle, il n’y a pas de raison pour que les vêtements soient quelconques. On ne voit plus du tout que ce sont des vêtements adaptés , dit France Caron.

À Bali, où les usines de couture sont nombreuses, elle en a trouvé une qui correspond à ses valeurs humaines, avec l’équipement et le personnel; ce qu’on ne trouve pas ici, selon Mme Caron. Elle a aussi décidé d’abandonner le polyester pour le coton et la viscose, des fibres naturelles.

Du théâtre au développement des affaires

Une couturière à Matane Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

De son côté, Caroline a joint l’entreprise il y a 5 ans. Elle s’occupe des ventes et du développement des affaires à Montréal, où l’entreprise a un entrepôt et des bureaux.

Elle avait étudié en cinéma et en théâtre , raconte sa mère. Elle s’est rendu compte que le théâtre et les affaires, ça se ressemble. Quand tu présentes tes produits, il y a une sorte d’interprétation là-dedans.

Je n’aurais jamais pensé que Caroline viendrait travailler avec moi. Et elle non plus! France Caron, propriétaire de Mode Ézé Plus

Le fils de France Caron, Frédéric, ne fait pas partie de l’entreprise, mais il est en train d’implanter l’automatisation intelligente des processus de fabrication, de la commande de matériel au client, en passant par l’inventaire et la facturation. Il s’agit de la quatrième révolution industrielle. C’est qu’on appelle le virage 4.0 , explique Mme Caron. Le gouvernement du Québec nous encourage à le prendre.

Je suis chanceuse d’avoir une aussi belle relève. Ce n’est pas comme ça partout. France Caron, propriétaire de Mode Ézé Plus

Et comme elle souhaite exporter, France Caron partira bientôt en mission à Paris et à Bruxelles avec sa fille Caroline pour faire connaître ses produits.