Une journée consacrée à la généalogie à BAnQ Sept-Îles

Pour faire leur généalogie, les participants ont accès aux données de partout au Québec. Archiviste-coordonnatrice à BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec Sept-Îles, Danielle Saucier explique que les participants à la journée ont appris à trouver des sources facilement et à devenir autonomes dans leur recherche.

Aujourd’hui, ça leur permet d’avoir de l’assistance. Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice à BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec Sept-Îles

Des formations ont aussi permis aux plus expérimentés de pousser leurs recherches encore plus loin. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Plus de 1200 noms figurent sur l’arbre généalogique de Régis Pelletier. Trésorier de la Société de généalogie de la Côte-Nord, M.Pelletier fait des recherches tous les jours. Pour arriver à poursuivre certains de ses travaux qui semblent sans issus, Régis Pelletier et d'autres membres de la société de généalogie, ont participé lors de l'activité à une formation offerte par l’organisme Family Search. J’ai déjà des petites connaissances, mais c’est toujours bon d’en savoir plus et d’approfondir nos connaissances , pense le passionné des archives

Régis Pelletier est membre de la Société de généalogie de la Côte-Nord depuis une trentaine d'années. Les archives n'ont presque plus de secrets pour lui. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des recherches avec un but précis

La généalogie perd en popularité, déplore Régis Pelletier, mais savoir d'où l'on vient a pourtant plusieurs utilités. L’homme raconte qu’il a vu passer des gens qui consultent des archives pour des raisons de santé.

Il y a des médecins qui vont exiger de remonter des lignées. Dans certaines sections du Québec, il y a des maladies précises. Comme le Kamouraska, c’est le cholestérol. Au Lac-Saint-Jean, c’est d’autres maladies. Régis Pelletier, trésorier de la Société de généalogie de la Côte-Nord

Des raisons politiques ou de reconnaissance identitaire peuvent également amener certaines personnes à fouiller le passé. « Il y a des gens qui sont venus pour avoir leur carte de statut d'Indien. Il y en a plusieurs qu’on a réussi à leur trouver quelque chose », affirme Régis Pelletier.

Samedi prochain, les villes de Gaspé et de Rimouski accueilleront des activités similaires.

Avec les informations de Laurence Royer