Le Marché de Noël de la Vallée-de-l'Or de retour pour la quatrième année

Des producteurs et des artisans des quatre coins de la région prennent part à l'événement qui se tient pour la quatrième année à ce marché intérieur et extérieur.

Il y aura des produits artisanaux, de l’art et de la décoration, des bijoux, de la boulangerie et des produits du tricot entre autres.

Les gens participent au marché de Noël parce que je crois qu'à Val-d'Or on leur donne une belle visibilité. L'an passé, il y a eu près de 3000 visiteurs, dit la directrice Marie-Pier Dupuis. C'est une belle clientèle pour les artisans et les producteurs. On a des fidèles qui reviennent d'année en année, probablement parce qu’ils font de belles ventes, mais aussi je pense que les clients viennent parce qu'il y a une belle ambiance.

Il y aura également de l'animation pour les plus petits avec la visite du père Noël et des essais de « fatbike », les vélos à pneus surdimensionnés.