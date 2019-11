Cueillir son arbre de Noël chez Monsieur Sapins

Pour Jacquelin Thibault, alias Monsieur Sapins, Noël dure toute l'année.

« Au mois de mai et même avril, je vais en raquettes, parce qu'il commence à faire beau mars-avril, pour tailler mes sapins en raquettes. Il fait beau au mois de mars, on veut aller dehors! Faque là je commence à les tailler et quand la neige est fondue, je plante des sapins neufs. Ils poussent jusqu'au milieu de juillet. Et à peu près au premier août, c'est le temps de commencer à les tailler... septembre, octobre, novembre. Et là, vois-tu, là j'ai arrêté parce qu'il y a trop de neige, » raconte-t-il.

Il a commencé à planter des arbres en 2002. Sa plantation compte aujourd'hui près de 9000 sapins baumiers, qu'il offre à la population via l'autocueillette.

« Ce qui m'a amené à partir ma plantation, c'est que je regardais passer sur la 117, je voyais des vans de sapins qui venaient de la Beauce. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit il y a une erreur. Pour qu'ils soient emballés de même, il faut qu'ils coupent au début novembre. Et le sapin, ça pousse en Abitibi! rires

À McWatters, la ferme de Jacquelin Thibault propose des sapins de Noël depuis des années. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Chaîne d'approvisionnement raccourcie, sapins poussés sans engrais, pour Marie-Josée Paquin, ces deux motivations s'ajoutent à celle de venir choisir son arbre en famille.

« C'est la première fois qu'on vient ici à McWatters et c'est une très belle expérience. C'est une activité familiale, on choisit nous-même notre sapin et un sapin fraîchement coupé comme ça, ça embaume la maison. Pis une fois que le sapin a fini son travail, la Ville le ramasse et ils s'en servent au parc botanique à Fleur d'eau. »

Et pour Monsieur Sapins, les petits yeux brillants sont comme le cadeau éternel du cycle de la vie.

« À la quantité de sapins que j'ai, je ne pense pas en manquer. Je devrais en avoir assez pour toute ma retraite. Peut-être qu'un jour, ce sera mes enfants qui vont continuer... »

Monsieur Sapins sera au marché de Noël de Rouyn-Noranda le premier décembre prochain.