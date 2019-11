Deux attaques différentes pour la Coupe Grey

Lors du premier match entre Hamilton et Winnipeg, les quarts-arrières partant étaient Jeremiah Massoli et Matt Nichols. Massoli s’est blessé lors de cette rencontre, et n’a pas rejoué de la saison. Le quart des Blue Bombers a subi le même sort trois semaines plus tard.

Lors du deuxième affrontement, Chris Streveler était l’homme de confiance des Bombers, alors que Dane Evans était à son poste aux commandes de l’attaque des Tiger-Cats.

Attaque bicéphale

Zach Collaros et Chris Steveler devraient tous deux voir de l'action durant le match de la Coupe Grey. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Dimanche, c’est Zach Collaros qui sera le quart-arrière partant pour les Blue Bombers, mais Chris Streveler devrait aussi être utilisé au cours de la rencontre.

Collaros était le quart-arrière des Tiger-Cats lors de leur dernière participation à la finale en 2014.

Après avoir amorcé la saison en Saskatchewan, il a été échangé à Toronto en juillet, avant de prendre le chemin de Winnipeg à la date limite des échanges, le 9 octobre.

C’est lui qui a amorcé le dernier match de la saison et les deux matchs éliminatoires. En plus de remporter les trois affrontements, il a réussi 50 de ses 74 tentatives de passes, pour des gains de 681 verges. Il a de plus réussi quatre passes de touché et n’a été intercepté qu’à une reprise.

Absent lors du dernier match de la saison, Chris Streveler a porté le ballon à 17 reprises lors des deux matchs éliminatoires, récoltant des gains de 92 verges. Il a aussi marqué un touché. Il n’a tenté qu’une seule passe, qui n’a pas été complétée.

Il semble évident que si Winnipeg décide de lancer Streveler dans la mêlée, ce sera pour courir, mais les Tiger-Cats préfèrent être prêts à toute éventualité.

On sait que Streveler est capable de lancer le ballon et il n’est pas question de le sous-estimer , a affirmé le joueur de ligne défensive Ted Laurent, des Tiger Cats.

Avec 3819 verges de gains par la passe en saison, les Bombers sont bons derniers à ce chapitre. En revanche, ils ont terminé au premier rang pour le nombre de verges amassées par la course.

Vétéran à la rescousse

Le vétéran Tyrell Sutton participera au match de la Coupe Grey pour la première fois de sa carrière Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L’attaque aérienne des Tiger-Cats a été exceptionnelle cette saison. Par la passe, les gains d’Hamilton ont été de 5639 verges.

Les gains au sol sont moins impressionnants. La semaine dernière face aux Eskimos en finale de l’Est, les gains par la course n’ont été que de 50 verges.

Le porteur de ballon numéro un de l’équipe, Sean Thomas-Erlington, s’est blessé lors du quatrième match de la saison et n’a pas vraiment été remplacé.

En fin de saison, afin de diversifier un peu son attaque, Hamilton a embauché Tyrell Sutton. Celui qui a passé six saisons avec les Alouettes était sans contrat.

Il a disputé quatre matchs en saison. Il a porté le ballon 35 fois pour des gains de 203 verges. Il a de plus capté 11 passes pour 126 verges et un touché.

Sutton n’a pas disputé la finale de l’Est, mais l’entraîneur Orlando Steinauer a décidé de lui confier le rôle de demi-offensif partant pour le match de la Coupe Grey.

Les deux joueurs qui ont amassé le plus de verges au sol pour Hamilton cette saison sont Cameron Marshall (307) et Sean Thomas-Erlington (224). Les deux n’ont disputé que quatre rencontres.

La fin d’une longue attente

Les Tiger-Cats et les Blue Bombers ne sont plus des habitués du match de la Coupe Grey. Au cours des 20 dernières années, les deux formations n’ont pris part qu’à trois finales chacune.

La dernière victoire des Bombers remonte à 1990 alors que les Tiger-Cats ont soulevé le trophée pour une dernière fois en 1999. Il s’agit des deux plus longues disettes sans Coupe Grey dans la LCF.

Ce sera la 11e fois que des équipes de Winnipeg et d’Hamilton croisent le fer pour l’obtention du titre de champion.

Le dernier duel entre les deux formation lors de la grande finale de la Ligue canadienne de football s’est déroulé en 1984.

Les deux équipes se sont affrontées dans cinq des six finales présentées entre 1957 et 1962.