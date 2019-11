Les drones utilisés dans les mines souterraines pourraient sauver des vies

Le potentiel des drones dans le ciel est bien connu, mais qu’en est-il de ceux qui peuvent voler sous terre? L’entreprise SafeSight Exploration à North Bay, dans le Nord de l’Ontario, a développé des drones destinés à être utilisés dans les mines souterraines. Son président affirme que cette technologie permettant de cartographier et d'arpenter l’intérieur des mines peut sauver des vies.

La mine Hoyle Pond de la compagnie Newmont Goldcorp, dans la région de Timmins, utilise les drones de SafeSight depuis un an.

En 2015, lorsque certains dirigeants ont demandé au président de SafeSight, Mike Campigotto, s'il connaissait des entreprises expérimentant des drones souterrains, il a cherché, mais n'en a trouvé aucune. Il a ainsi décidé de réunir une équipe d'ingénieurs de différentes disciplines et a décidé de créer SafeSight Exploration.

Les pilotes de drones de SafeSight Exploration opèrent dans des zones sûres pour explorer et arpenter des zones dans lesquelles il serait risqué de s'aventurer, selon Mike Campigotto. Photo : CBC

M. Campigotto décrit l'environnement souterrain très conflictuel pour les vols de drones.

Il n'y a pas de GPS. La pression barométrique n'est évidemment pas ce qu'elle devrait être. Les compas sont inutiles et il n'y a pas de lumière. Il y a de l'eau, des ténèbres et de la poussière, explique-t-il.

Les drones traditionnels utilisent généralement un GPS, une boussole et des indicateurs de baromètre qui volent à la surface pour aider essentiellement le pilote et lui indiquer où il se trouve et où il peut ou ne peut pas aller , a-t-il précisé.

Sous terre, nous n'avons rien de tout cela , indique-t-il.

Mike Campigotto et son équipe ont dû développer des outils, des technologies et des logiciels permettant au drone de naviguer et de comprendre son environnement souterrain.

Les drones sont notamment utilisés pour des études souterraines.

Les géomètres peuvent piloter les drones et effectuer une étude rapide du secteur en effectuant une analyse complète en trois dimensions , a déclaré Campigotto.

Campigotto poursuit en expliquant que l'analyse peut ensuite être téléchargée sur des cartes de la mine qui aident les dirigeants, les planificateurs et les ingénieurs à déterminer s'ils se dirigent là où ils veulent aller, s'ils collectent le corps de minerai qu'ils ont voulu collecter et si le sol est constitué de ce à quoi ils s’attendaient.

Le président de SafeSight Exploration Inc Mike Campigotto avec son drone d'intérieur et son géoradar à roue motrice. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

M. Campigotto souligne que la sécurité est la préoccupation numéro un.

Nos pilotes de drones opèrent dans une zone sécurisée et ils peuvent explorer et surveiller des zones dans lesquelles il serait très risqué de s'approcher , a-t-il déclaré.

S'il y a un éboulement ou quelque chose d'inhabituel, la seule chose qui est endommagée est le drone et les gens sont sains et saufs. Mike Campigotto, président de SafeSight

Mike Campigotto a déclaré que la sécurité était l'un des principaux moteurs de son entreprise en matière de drones.