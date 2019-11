Un centre communautaire du North End offre des cours d’arts martiaux autochtones

George Lepine soutient que ses 45 ans d’expérience en arts martiaux afin d’ordonner les techniques traditionnelles apprises dans sa famille pour en faire un art en soi : l’Okichitaw.

« Essentiellement, l’idée de ce système est d’identifier votre propre défi et d’en venir à bout le plus rapidement possible », explique-t-il. Le coeur de cet art martial est de savoir « comment faire face à plusieurs adversaires ou menaces et passer à travers le plus rapidement possible pour en sortir victorieux ou indemne. »

La différence entre l’Okichitaw et les autres arts martiaux réside toutefois en ce que la création de George Lepine s’appuie sur des scénarios réalistes plutôt que sur un combat singulier.

« Si regardez dans l’histoire, on s’élançait l’un sur l’autre avec un bâton ou une autre arme lors d’une attaque », rappelle-t-il.

C’est le fruit de cette histoire qu’il a tenté d’expliquer au ralenti aux participants à sa leçon, samedi.

« Il faut absolument ralentir l’action et expliquer les techniques pour permettre aux participants de les apprendre », explique-t-il. « Après ça, on accélère et on met en pratique. C’est alors que les gens comprennent vraiment. »

Selon lui, l’important dans la pratique de l’Okichitaw est d’être confronté à des adversaires de haut calibre afin d’en tirer quelque chose chaque fois, « parce qu’on ne veut pas d’un combat facile », explique son créateur.

L’idée, selon lui, est de « comprendre la violence » pour mieux « la maîtriser » et la méthode s’intéresse plus à la croissance personnelle et à la persévérance du combattant qu’à la violence elle-même.

« Ce qu’on dit, c’est de susciter un défi difficile à surmonter, contraignant et favorisant l’apprentissage, de sorte qu’en le relevant, on devient de meilleures personnes », note George Lepine.

Avec les informations de Nadia Kidwai