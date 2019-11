NPD du Nouveau-Brunswick : un nouveau chef en juin

À l’élection générale de septembre 2018 au Nouveau-Brunswick, le NPD n’avait récolté que 5 % des voix, une diminution de près de huit points de pourcentage comparativement à l’élection précédente. Au mois de février suivant, la chef Jennifer McKenzie démissionnait.

Le NPD devait à l’origine élire un nouveau chef en août, mais a annulé son congrès à la direction lorsque la seule personne ayant manifesté de l’intérêt n'a pas franchi l'étape de la validation.

Hélène Boudreau. Photo : Radio-Canada

Hélène Boudreau, la présidente du comité de la course à la direction, a affirmé samedi à Fredericton qu’une dizaine de personnes ont récemment manifesté un intérêt à se lancer dans cette course.

« Nous devons revenir à ce que nous sommes en tant qu’individus et en tant que parti », souligne la présidente à la course. « Nous sommes progressistes et nous sommes là pour les gens, nous avons toujours été là pour les gens. C’est juste que les messages doivent être plus clairs. »

Mackenzie Thomason est depuis mars le chef par intérim du NPD du Nouveau-Brunswick. Il a indiqué qu’il ne briguerait pas la direction du parti, mais qu’il continuerait d’assurer l’intérim jusqu’au congrès à la direction en juin.

Mackenzie Thomason (gauche) est chef par intérim du NPD du Nouveau-Brunswick depuis la démission de Jennifer McKenzie. Photo : Facebook / @MackenzieThomasonNewMarylandSunburyNDP

« À l’heure actuelle, il s’agit de s’assurer que les membres néo-démocrates et les Néo-Brunswickois dans leur ensemble ont un visage et une voix cohérents qu’ils entendent », rapporte M. Thomason.

Le NPD n’a fait élire aucun député provincial depuis Elizabeth Weir en 2003, et aucun de ses représentants n’a siégé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick depuis la démission de Mme Weir en octobre 2005.

Le processus de sélection des candidats potentiels commencera le 28 février et les candidatures seront clôturées le 4 mai.