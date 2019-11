Une solution dans le Pontiac à la crise de l'industrie forestière en Outaouais

Le transport des résidus de la coupe forestière coûte cher aux scieries de l'Outaouais, selon le propriétaire de l'ancienne scierie Davidson. Étant à proximité de la forêt, Bruno Saint-Cyr croit pouvoir réduire ces coûts de transports en donnant une nouvelle vocation à son entreprise, en plus de produire de l'électricité.

Les discussions vont bon train, à l'heure actuelle, et on sera en mesure de signer un contrat de 25 ans avec Hydro-Québec au cours des prochaines semaines , a indiqué M. Saint-Cyr.

Son projet est soutenu par les élus de la MRC de Pontiac.

Nous voulons être une solution, nous voulons aider Québec et la région de Papineau, avec l'usine Fortress, avec l'industrie des pâtes et papiers. Pontiac a beaucoup de ressources forestières, mais nous n'avons pas de scieries en opération. Mais le Pontiac veut refaire sa place dans l'industrie forestière et, dans la prochaine année, nous voulons ouvrir des usines , a affirmé Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac.

À la suite de l'annonce de l'arrêt des activités forestières de l'entreprise Lauzon planchers de bois exclusifs, de Papineauville, le préfet de la MRC de Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon, et la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, ont organisé une réunion d’urgence pour trouver des solutions. Au début octobre, l'usine de pâtes et papiers Fortress, à Thurso, avait annoncé sa fermeture temporaire.

Des élus du Pontiac s'expliquent mal pourquoi ils n'ont pas été invités à ces discussions.

Je ne comprends pas pourquoi on est oublié. On a la forêt à proximité, les usines en Outaouais ont toujours continué et le bois passe à nos portes. On aimerait être inclus là-dedans , a affirmé le maire de Mansfield-et-Pontefract, Gilles Dionne.

Le maire de Thurso croit aussi que le projet de M. Saint-Cyr serait bénéfique pour la région.

Avec les informations de Claudine Richard