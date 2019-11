Peter Julian demeure leader parlementaire du NPD et Rachel Blaney devient whip

Peter Julian demeurera leader parlementaire du NPD tandis que Rachel Blaney en devient la whip.

C'est la cinquième fois que le député de New Westminster-Burnaby est nommé au poste de leader parlementaire de la formation. Mme Blaney a été la whip adjointe au cours de la législature précédente.

Le rôle des leaders parlementaires est fort important lorsqu'un gouvernement est minoritaire. Il faut négocier avec ses collègues des autres partis pour s'assurer du bon fonctionnement de la Chambre de communes, notamment lors d'un vote de confiance.

Les libéraux devraient, dans le cadre d’un tel vote, s'assurer de l'appui d'au moins un parti pour éviter d'être renversés. Il en va de même pour tout vote afin de faire adopter une loi, bien que ceux-là ne fassent pas tomber le gouvernement.

Le whip est responsable de la discipline de son caucus. Il veille notamment à ce qu'il y ait un nombre suffisant de membres du parti en Chambre à l'occasion des débats et des votes. Il détermine aussi au sein de quels comités siégeront les membres du parti, attribue les bureaux et les sièges à la Chambre des communes et encourage les députés à respecter les engagements du parti.

M. Singh a voulu miser sur l'expérience.

Peter est l'un des membres les plus expérimentés et engagés de notre caucus, et Rachel a gagné le respect des gens au sein et à l'extérieur de notre caucus , a-t-il dit par communiqué. Je compterai sur eux dans ces rôles importants de leadership alors que les néo-démocrates travailleront fort pour les Canadiens et Canadiennes dans ce contexte de gouvernement minoritaire.

Les différents porte-parole du parti seront annoncés au cours des prochains jours.