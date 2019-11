Dévoilement du New Flyer, l'autobus 100 % électrique de la STM

Le New Flyer est la tête de série d'une nouvelle façon de faire à la STM, a indiqué la direction.

Il y en a 29 autres qui vont rentrer pour un total de 30 qu'on va tester. Mais nous ce qu'on veut faire, comme c'est de plus en plus concluant, on s'apprête à vraiment électrifier l'ensemble de notre parc. On veut faire en sorte pour le futur d'acheter seulement des bus électriques. Luc Tremblay, directeur général de la société de transport

L'autonomie de ce modèle, soit 250 kilomètres, constitue un facteur important dans la commande soumise par l'organisation, explique la directrice exécutive bus à la STM, Renée Amilcar:

Normalement, un autobus diesel va faire à peu près 550 kilomètres. Donc, celui-là va faire un petit peu moins que la moitié. Renée Amilcar, directrice exécutive

Fabriqué au Canada, le New Flyer possède une rampe d'accès avant pour les fauteuils roulants, des ports de recharge USB pour la clientèle et des sièges en PVC.

Le nouvel autobus 100% électrique de la STM. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Un banc d'essai

Depuis trois ans, on a quand même une expérience avec les bus électriques qui sont à recharge électrique rapide. Ce n’est pas le même principe, mais cela a quand même permis de tester cette technologie-là et de s’assurer qu’on peut aller de l’avant. C’est ce qui a servi de banc d’essai. Maintenant, ce qu’on va tester c’est la recharge lente , explique Luc Tremblay.

On ne sait pas encore sur quelles lignes ces véhicules circuleront en janvier prochain.

Le New Flyer faisait sensation samedi au Centre de transports Legendre où la STM fêtait le centième anniversaire de son service d'autobus. Près de 2500 personnes ont répondu à l'invitation de la Société pour visiter les ateliers d'entretien et de réparation et voir de bons vieux autobus retraités.

Un vieil autobus de la STM exposé au Centre de transports Legendre à l'occasion du 100e anniversaire du service d'autobus. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Avec les informations de René Saint-Louis