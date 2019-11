Coupe Grey: Harris n'a pas de problème à ce que les Bombers soient les négligés

Les Tiger-Cats de Hamilton sont favoris par quatre points.

Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné qu’ils ont mené la ligue avec une fiche de 15-3 en saison régulière. Ils ont aussi remporté leurs deux matches contre les Bombers.

Mais Winnipeg (11-7, troisième place dans l’Ouest) s’est qualifié pour la Coupe Grey grâce à de solides victoires sur la route face aux champions en titre, les Stampeders de Calgary (12-6), et aux Roughriders de la Saskatchewan (13-5). Les Blue Bombers n’ont commis aucun revirement dans ces rencontres.

Je dirais que nous n’y pensons pas trop , a dit Harris, qui, avec 1 380 verges au sol, a mérité un troisième titre consécutif de la LCF à ce chapitre.

À la fin de la journée, nous sommes un groupe uni. Que nous soyons négligés ou non, nous n’y pensons pas vraiment. Nous pensons juste à ce que nous devons faire pour gagner .

Winnipeg est la première équipe de troisième rang à se rendre au match de la Coupe Grey depuis Edmonton en 2005. Les Eskimos avaient alors battu les Alouettes de Montréal 38-35, à Vancouver.

Les Bombers tentent de remporter la Coupe Grey pour la première fois depuis 1990. Hamilton n’a pas triomphé à ce match depuis 1999.

Lors des deux matches contre Winnipeg cette saison, Hamilton a mené pendant 99 minutes et 58 secondes. Winnipeg n’a été aux commandes que durant trois minutes et 58 secondes.

La semaine dernière, les Tiger-Cats ont paru un peu insouciants et passablement détendus, mais l’entraîneur-chef Orlando Steinauer, nommé entraîneur de l’année jeudi, a déclaré que ce n’était pas un signe de confiance excessive.

C’est ce que nous sommes, c’est de cette façon que nous sommes arrivés ici , a-t-il dit. Je sais que de l’extérieur ça peut donner cette impression, mais je vous inviterais à nous regarder au tout premier jour du camp vis-à-vis aujourd’hui, pour voir s’il y a une différence dans notre façon de s’entraîner .

Les deux équipes ont d’ailleurs tenu leurs dernières séances d’entraînement samedi.

Harris a confié qu’il n’aurait aucun problème à bien se reposer.