Alexandra Stréliski à L'Anglicane de Lévis

Alexandra Stréliski, qui joue du néoclassique, ne cache pas sa surprise devant tant de popularité.

Ça va très bien, ça va très vite, mais c'est fou. C'est fou, l'expérience que je vis avec un album instrumental, d'avoir tout ce succès. Cet amour-là, c'est vraiment inespéré, et vraiment magique , souligne-t-elle.

Il y a un an, la pianiste jouait au Palais Montcalm, et le spectacle affichait complet. Elle y sera de nouveau en mars prochain. Entre temps, elle a donné plusieurs spectacles en Europe.

En Europe, ça fonctionne, il y a des gens un peu partout, les gens sont là, c'est des salles qui sont plus petites, mais quand même, c'est étonnant, mais la musique voyage, puis j'ai la chance d'avoir des salles assez remplies , ajoute-t-elle.

La musicienne est revenue sur les paroles qu'elle a dites au Gala de l'ADISQ : Ne pas sous-estimer le pouvoir de la douceur .

Je pense que de plus en plus, on a besoin de douceur [...] Je pense vraiment qu'on peut combattre la violence par la douceur, et on est un peu dure, les uns avec les autres, puis c'est sorti tout seul, mais je suis d'accord avec moi-même, je pense qu'on en a besoin vraiment, comme humain , affirme-t-elle.