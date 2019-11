La prochaine aventure de Frédéric Dion en 4 questions

Leur but : traverser le désert d’Atacama au Chili, la Bolivie pour se rendre au centre de l’Amérique du Sud, dans la jungle tropicale au Brésil. La chef d’antenne en Mauricie-Centre-du-Québec Marie-Ève Trudel l’a rencontré.Voici leur l’entrevue en quatre questions.

Qu’est-ce que vous n’avez pas fait encore que vous ferez dans ce projet ?

Ça fait partie d’un plus grand projet qui est d’atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. J’ai déjà fait l'Antarctique. Il m’en reste six. Je commence avec l’Amérique du Sud et j’ai la chance d’être accompagné par deux coéquipiers.

Vous allez vous construire un radeau, traverser le désert et la jungle. Mettez-vous cette expertise à contribution dans des situations ici au Québec ?

Les techniques que je développe s’appliquent à tous les projets. Tous les jours, on vit tous du doute, on vit tous des peurs, on a tous des objectifs, des relations à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Donc oui, clairement, ça peut me servir dans la vie de tous les jours.

Quel est l’objectif personnel ?

J’ai toujours donné des conférences avec mes aventures. J’ai toujours filmé mes aventures, mais ici, l’idée est clairement de faire un film. Oui, de donner encore des conférences, mais de produire un film de A à Z pour pouvoir le présenter à des festivals et à la télévision.

Vous sollicitez les gens pour des dons, comment vous les convainquez de donner ?