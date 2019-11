Grève du CN : l'inquiétude dans une communauté ferroviaire du Nord de l'Ontario

À Hornepayne, dans le Nord-est ontarien, le piquet de grève est érigé devant les locaux du CN, en plein cœur de cette communauté ferroviaire de moins de 1000 habitants.

L'inquiétude est palpable alors que la majorité des résidents de Hornepayne dépendent de la compagnie.

Environ 25 % de nos résidents travaillent pour le CN et probablement 60 % sont touchés par la grève , affirme la mairesse de Hornepayne, Cheryl Fort, qui elle-même travaille pour le transporteur ferroviaire.

Comme la communauté de Capreol dans le Grand Sudbury, Hornepayne est un centre de transfert des équipages pour les trains de marchandises du CN.

Des employés du Canadien National en grève à Capreol, dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Chaque jour, la communauté attire donc des travailleurs de l’extérieur qui dépensent de l’argent dans les commerces.

On a peut-être une dizaine de commerces dans la communauté et on ne veut pas perdre ce qu’on a , souligne Mme Roy-Ward, elle-même propriétaire d’une boutique de vêtements.

Ça fait juste une semaine que la grève se passe, mais si c'est plus long, ça va avoir un impact sur les familles pour le temps de Noël et pour tous les services dans la communauté Julie Roy-Ward, résidente et femme d'affaires de Hornepayne

La mairesse de Hornepayne partage ces préoccupations économiques, mais s'inquiète aussi de l'aspect social.

Les inquiétudes, le fardeau d'une seule famille peuvent parfois avoir un effet sur toute une communauté où les liens sont très forts. Cheryl Fort, mairesse de Hornepayne