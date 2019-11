Deux stations de ski amorcent leur saison dans l'Est-du-Québec

Les tempêtes hivernales des dernières semaines ont permis une fois de plus aux stations de ski du Mont-Comi et du Mont Saint-Mathieu d’ouvrir leurs portes plus tôt que prévu.

Plusieurs dizaines de skieurs ont foulé les cinq pistes ouvertes du parc du Mont-Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, malgré une neige ferme et glissante.

C’est sûr qu’on est un 23 novembre et on a eu un redoux hier. Mais on travaille sur ça mécaniquement, les skieurs vont skier ça et les conditions vont être meilleures demain et de jour en jour. Je suis très confiant pour la saison de ski qui s’en vient , affirme le directeur du parc du Mont-Saint-Mathieu, François April.

Si l’enthousiasme n’était pas autant au rendez-vous que prévu pour l’ouverture précoce de la saison, M. April remarque une hausse généralisée de l’achalandage à sa station depuis environs 7 ans.

Avant, on avait principalement une clientèle provenant de Rivière-du-Loup. Maintenant, je vous dirais qu’on a une clientèle qui est autant de Rivière-du-Loup que de Rimouski , remarque-t-il.

Il explique cet engouement récent à l’offre de service du parc du Mont-Saint-Mathieu et aux investissements constants pour maintenir la station à jour.

L’année passée, on a ajouté le tapis d’embarquement pour diminuer les files d’attente. Et pour cette année, on a une nouvelle remontée mécanique présentement en construction. On répond en ajustant les équipements, en apportant des nouveautés et en proposant tout le temps des nouveaux éléments à nos clients. François April, directeur du parc du Mont-Saint-Mathieu

Commencer la saison plus tôt permet d’ailleurs à la station de rester rentable malgré ces nombreux investissements.

On peut aller chercher une rentabilité pour chaque journée de ski où on est ouvert. On a des frais fixes très élevés, donc plus on a de journées d’ouverture, plus on est capable d’amortir ces frais-là. Ça nous donne un coup de main, c’est certain , note M. April.

François April, directeur du parc du Mont-Saint-Mathieu Photo : Radio-Canada

Les avantages ne sont pas que pour l’administration de la station, puisque plusieurs skieurs attendent avec impatience l’ouverture des pistes.

C’est toujours plaisant. On a pris nos passes de saison donc on va vraiment pouvoir en profiter , lance un skieur intercepté avant d’embarquer sur le remonte-pente.

La neige est dure un peu, on voit qu’il y a eu un redoux, mais c’est mieux de la neige que de la pluie , s’exclame un autre.

Les stations du Mont-Saint-Mathieu et du Mont-Comi resteront parmi les seules stations ouvertes dans l’Est-du-Québec jusqu’à la mi-décembre.