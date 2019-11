Salon des métiers d’art de Rimouski : « Rencontrer l’humain derrière la création »

Sur le web, les gens cherchent pour trouver des créations, explique-t-elle. Là, ce sont les artisans qui se déplacent de partout au Bas-Saint-Laurent pour venir présenter leur travail. Les artisans vont vers les visiteurs.

L'Espace 20 ans du Salon des métiers d'art de Rimouski présente le travail de cinq artisans de la région qui pratiquent leur métier depuis au moins deux décennies. Photo : Radio-Canada

On peut toucher les objets, rencontrer l’humain, connaître des inspirations et les matériaux avec lesquels il travaille, ajoute Mme Daigle. On peut découvrir toute la recherche, la passion et l’émotion qu’il y a dans les objets en métiers d’art.

Pour cette vingtième édition, les visiteurs peuvent notamment se rendre à l'« Espace 20 ans », qui met en valeur cinq artisans qui pratiquent leur métier depuis au moins deux décennies.

Le Carrousel international du film de Rimouski fait partie des collaborateurs spéciaux de cette 20e édition du Salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

De nouveaux collaborateurs ont également été invités au salon cette année pour célébrer cet anniversaire. Il s’agit d’artistes du centre Caravansérail, du Carrousel international du film de Rimouski et de La boîte bleue, le cinéma mobile de l’organisme Paraloeil.

Le 20e Salon des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent se poursuit jusqu’à dimanche à Rimouski.