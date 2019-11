Des riverains du lac Ontario craignent de nouvelles inondations

Environ 150 d’entre eux ont manifesté à Ottawa samedi, devant le parlement et devant les bureaux de la Commission mixte internationaleCommission mixte internationale (CMI), pour demander que le débit d'eau qui s'écoule du barrage Moses-Saunders, sur le fleuve Saint-Laurent à Cornwall, soit augmenté afin de faire baisser le niveau du lac. Ce barrage est le seul point de contrôle du bassin des Grands Lacs. Il est supervisé par le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, qui relève de la CMI.

Le niveau de l’eau du lac Ontario est en ce moment plus élevé qu’à la normale, ce qui préoccupe l’organisatrice de la manifestation, Sarah Delicate. Elle a vu sa maison de Bowmanville, près de Toronto, être inondée en 2017 pour la première fois depuis qu’elle y a emménagé, en 1991.

Les manifestants veulent que la CMI révise son plan directeur, intitulé Plan 2014, qui établit les niveaux d’eau pour le bassin des Grands Lacs depuis 2017. Ils souhaitent aussi que le gouvernement fédéral aide financièrement tous les sinistrés pour qu’ils puissent protéger leurs maisons.

La Chambre de commerce maritime, une association canado-américaine qui représente au-delà de 130 intervenants dans l’industrie maritime, s’oppose vivement à l’accroissement du débit d’eau au barrage Moses-Saunders de Cornwall.

Selon, Bruce Burrows, président de la Chambre, des débits d’eau trop élevés à la sortie du barrage forceraient la fermeture de la voie maritime du St-Laurent en décembre, entraînant du même coup des pertes de 250 millions de dollars par semaines aux entreprises de transport marchandises qui l’utilise.

Traditionnellement, novembre et décembre sont nos mois les plus occupés. Les entreprises veulent transporter le plus de leurs marchandises possible avant la fermeture de la voie en janvier.

Bruce Burrows, président de la Chambre de commerce maritime