Un champion du monde comme prof au club de patinage de vitesse de Gaspé

L'ex-champion du monde de patinage de vitesse courte piste Jean-François Monette a cofondé le premier club de patinage de vitesse de Gaspé. Déjà, 25 enfants et adultes ont adhéré au club et profitent des conseils de l'Olympien, qui nourrit de grandes ambitions.

Dès qu'il a pris sa retraite en 2008, l'ex-champion du monde choisit de s'impliquer comme entraîneur pour le club de son enfance à Pointe-aux-Trembles.

Aujourd'hui notaire à Gaspé, Jean-François Monette veut former une toute nouvelle relève de patineurs gaspésiens alors que le club le plus près est situé à Matane.

Jean-François Monette, entraîneur, Club de patinage de vitesse de Gaspé Photo : Radio-Canada

Je voyais qu'il y avait une demande , dit-il. Ce ne sont pas tous les jeunes qui se reconnaissent dans le hockey ou le patinage artistique, donc je suis content d'apporter cette alternative de sport de patins.

Pour les membres du club, dont Carolina Santos, une patineuse de 15 ans, c'est tout un privilège d'apprendre d'un ex-champion du monde.

Ça me tentait de faire quelque chose avec plus d'adrénaline, mais avec des patins. À chaque Jeux olympiques, je regardais le patinage, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? , raconte-t-elle.

Carolina Santos, patineuse âgée de 15 ans Photo : Radio-Canada

De grandes ambitions

L’Olympien a de grandes ambitions. Avec le projet de nouvel aréna, il souhaite, avec la Fédération québécoise de patinage de vitesse, convaincre la Ville de Gaspé d'investir dans une glace de dimensions olympiques afin d'y présenter des compétitions provinciales.

Ce serait malheureux qu'on ne puisse pas profiter de cette opportunité-là pour tenir des compétitions, mais je dirais même plus que ça, des Jeux du Québec aussi , fait valoir Jean-François Monette.

Le club recrute des enfants et des adultes. Photo : Radio-Canada

Mais, son but premier reste d'inculquer des valeurs qui vont bien au-delà du sport, à ces jeunes patineurs.

Si je peux au moins développer cette passion-là du sport et si je peux aller chercher des acquis dans leur personnalité, comme la persévérance, la détermination, la discipline, moi, déjà, c'est gagné de voir ces jeunes-là grandir en tant qu'êtres humains , estime-t-il.

Une majorité de jeunes s’entraînent avec Jean-Francois Monette, mais aussi des adultes.

D’après le reportage de Martin Toulgoat