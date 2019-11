La saison de ski est officiellement commencée à Québec. Le Relais et la Station touristique Stoneham ont déjà ouvert leurs pistes aux skieurs et planchistes.

Le centre de ski Le Relais, situé à Lac-Beauport, a ouvert sept pistes samedi matin.

Je me suis levé très tôt ce matin, et la seule chose que j'avais envie de savoir c'était est-ce qu'on ouvre? Est-ce que les pentes sont belles? , raconte la directrice générale, Mélanie Morneau.

Toutefois, la pluie des derniers jours a retardé d'une journée son ouverture.

C'était une très très bonne décision d'avoir fermé vendredi, parce que quand il pleut comme ça, le but c'est de laisser s'écouler l'eau pour pouvoir retravailler les pistes le lendemain. Si on avait skié dans la pluie, malheureusement on aurait peut-être abîmé nos pistes , précise Mme Morneau.

5 pistes à Stoneham

Des planchistes et des skieurs ont profité des pistes de Stoneham. Photo : Radio-Canada

À la Station touristique Stoneham, cinq pistes sont ouvertes.

La pluie a aussi eu peu d'impact sur les conditions, mais certainement sur l'achalandage.

On savait que le mercure allait descendre et qu'ici on allait vraiment avoir de la neige, mais je me mets dans la position de quelqu'un qui est assis dans sa tour à bureaux au centre-ville de Québec, selon moi, il ne pensait pas tant au ski vendredi après-midi , soulève le directeur de la station, Jean-François Vachon.

D'après le reportage de Marie-Pier Mercier