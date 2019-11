Assassinat d'une journaliste maltaise : le suspect veut l'immunité pour dire ce qu'il sait

Yorgen Fenech a demandé à bénéficier de l'immunité judiciaire samedi alors que la police maltaise continuait à l'interroger dans ses locaux sur son implication présumée dans l'assassinat.

Selon des sources policières, l'homme d'affaires s'est ensuite plaint de douleurs et a été transporté à l'hôpital pour y être soigné.

Dans un communiqué diffusé samedi après-midi, la police a annoncé que Yorgen Fenech avait été libéré sous caution mais qu'à la demande des médecins il devait rester en observation à l'hôpital pendant 24 heures avant de pouvoir être à nouveau interrogé.

Elle a précisé avoir accepté la libération sous caution du suspect dans la mesure où il restait hospitalisé sous étroite surveillance policière.

L'homme d'affaires Yorgen Fenech accompagne les policiers lors d'une perquisition de son navire vendredi à Portomaso, Malte. Photo : The Associated Press / Zigli Jonathan Borg

Ce dernier s'est plaint de douleurs thoraciques pendant un interrogatoire.

L'intermédiaire présumé à l'origine de son arrestation, un chauffeur de taxi et usurier de 41 ans, identifié comme Melvin Theuma, a également été hospitalisé vendredi après s'être plaint de douleurs. Il a été transporté à l'hôpital, mais libéré quelques heures plus tard et ramené au quartier général de la police pour y être interrogé.

Le suspect, Yorgen Fenech, a été arrêté mercredi sur son yacht alors qu'il tentait de fuir l'archipel méditerranéen.

Il est officiellement considéré comme une personne disposant d'informations sur l'affaire, même si certains médias et la famille de la journaliste le présentent comme un possible commanditaire du meurtre.

Il demande à présent l'immunité judiciaire ou une forme d'arrangement pour dire à la police ce qu'il sait sur le meurtre et peut-être impliquer d'autres personnes dans l'affaire.

La décision d'accepter ou non la requête appartient au premier ministre maltais Joseph Muscat. Ce dernier a déjà garanti l'immunité à Melvin Theuma, en échange d'informations vérifiées sur l'assassinat.

Jusqu'à présent, les informations fournies ont satisfait les enquêteurs, ont déclaré à l'AFP les mêmes sources.