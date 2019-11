Grève au CN : l'UPA manifestera lundi devant le bureau de comté de Trudeau

La manifestation s'amorcera au complexe sportif Claude-Robillard, dans le quartier Ahuntsic, à Montréal. Les protestataires marcheront vers le bureau de M. Trudeau, situé tout près de là, au 1100, boulevard Crémazie Est.

Vendredi, un cortège formé d'une dizaine de tracteurs s'est rendu, depuis Châteauguay, en banlieue sud de Montréal, au centre-ville de la métropole afin de manifester à proximité du siège social du CN et dénoncer le manque de propane qui donne plusieurs maux de tête aux agriculteurs.

Déjà confrontés à une saison des récoltes difficile en raison des conditions météorologiques, ceux-ci sont incapables de faire sécher les grains récoltés puisqu'ils ne sont pas en mesure de se faire livrer du propane afin d'alimenter leurs séchoirs.

Le producteur de lait Marcel Groleau est à la tête de l'UPA depuis 2011. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

L'UPA dénonce ce qu'elle juge comme le peu de sensibilité du gouvernement fédéral dans ce dossier. Le gouvernement canadien [...] ne semble pas saisir l'ampleur de la crise vécue par des milliers d'agriculteurs au Québec qui lui demandent de trouver rapidement une solution , affirme l'organisation dans un communiqué publié samedi.

Rencontre avec le PLQ

De passage à Sherbrooke, où il a rencontré le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, et la porte-parole du parti en matière d'agriculture, Marie Montpetit, le président général de l'UPA, Marcel Groleau, a dit vouloir que M. Trudeau et son équipe mettent de la pression sur le CN pour que celui-ci priorise l'acheminent du propane vers ses clients .

M. Groleau a souligné que les producteurs de grains ne sont pas les seuls qui seraient affectés par une éventuelle pénurie de propane, citant notamment les éleveurs de porcs, de veaux et de volailles.

Le téléphone n'arrête pas. Les producteurs veulent une indication pour savoir quand les livraisons vont reprendre, a-t-il souligné. Il y a énormément d'inquiétude. Dans les prochains jours, cela va devenir dramatique pour certains d'entre eux.

De son côté, Mme Montpetit a dit que la situation était alarmante et préoccupante . On voulait rencontrer […] M. Groleau […] parce qu'il y a de plus en plus de stress et de détresse chez les agriculteurs du Québec.

La veille, le gouvernement québécois disait croire avoir suffisamment de propane pour répondre aux besoins jugés essentiels pour environ une semaine.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a fait savoir que des wagons qui transportent sept millions de litres de propane seront acheminés à Beauharnois, Saint-Hyacinthe et Lévis, à des fins de distribution. Un convoi en provenance d'Edmonton transportant environ sept millions de litres de ce gaz est également en direction de la province.

Les chefs, agents de train ainsi que les agents de triage du Canadien National (CN) représentés par le syndicat des Teamsters sont en grève. Photo : Heidi Atter

Avec ses 6 millions de litres déjà en stock, le Québec compte donc au total 20 millions de litres de propane, ce qui devrait pouvoir durer jusqu'à vendredi prochain, si l'on applique un rationnement de 2,5 millions de litres par jour, a indiqué M. Julien.

Marcel Groleau déplorait samedi l'absence de renseignements sur la disponibilité de ce stock. Les producteurs ont besoin de savoir s'ils pourront être approvisionnés dans 24 heures, dans 36 heures ou dans 48 heures , a-t-il soutenu.

Des mises à pied au port d’Halifax

Il n’y a pas que l’acheminement de propane au Québec qui tourne au ralenti à cause de ce conflit de travail.

Le CN a annoncé des mises à pied dans le port de Halifax en raison de la grève. Selon l'entreprise, cette décision s'explique par l'inactivité régnant dans le port.

Le syndicat représentant le personnel du terminal du port a confirmé que 70 travailleurs avaient reçu un avis de licenciement temporaire. Ils devraient être mis à pied à compter de jeudi.

Selon Unifor, les premières projections indiquaient que les licenciements toucheraient 250 travailleurs à l'Autoport, mais le CN a annulé l'avis pour 180 d'entre eux.

Le CN ne fonctionne qu'à 10 % de ses capacités et envisage des mises à pieds dans d'autres ports. Photo : The Canadian Press / JONATHAN HAYWARD

La semaine dernière, le CN avait déjà dit qu'il procéderait à quelque 1600 mises à pied, soit près de 6 % de sa main-d'oeuvre, en raison de l'affaiblissement de l'économie nord-américaine qui freine la demande.

Environ 3200 employés du CN, représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, ont déclenché lundi une grève. Leur convention collective est échue depuis le 23 juillet. La partie syndicale se dit préoccupée par les longues heures de travail, des enjeux entourant la fatigue et ce qu'elle considère comme des conditions de travail dangereuses.

En plus des doléances des agriculteurs, le gouvernement fédéral subit des pressions pour imposer une loi spéciale afin d'obliger les employés à revenir au travail.