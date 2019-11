Beauceville a reçu l’autorisation d’installer des estacades, mais pas le matériel

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a confirmé sur Twitter qu'il a autorisé la pose du dispositif sur la rivière Chaudière pour minimiser le risque d'inondation. Mais selon le maire François Veilleux, c’est loin d’être suffisant.

Moi, tant que je n’ai pas eu mes câbles, je peux bien avoir la permission de n’importe quoi, je n’ai pas mes instruments. Et la glace est gelée, j’étais supposé les avoir bien avant ça mes câbles , a-t-il ajouté.

Il croit que la résolution de la municipalité voisine de Notre-Dame-des-Pins, qui s'opposer aux estacades, craignant les répercussions négatives sur son territoire, ont fait ralentir le dossier.

Eux, ils ont peur, mais nous, si on ne fait rien, ça n’ira pas bien , a-t-il souligné.

Mésententes entre le maire et la Sécurité publique

Le maire avait affirmé jeudi qu’il se sentait abandonné par le gouvernement Legault. Il déplore que l’aide promise après les inondations le printemps dernier tarde à venir.

En réponse à cette déclaration, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a répondu vendredi qu’une rencontre avait eu lieu mardi. Mais selon François Veilleux, le sujet de la rencontre ne portait pas sur les estacades.

La réunion, en présence d'autres maires de la Beauce, portait plutôt sur les mesures à prendre pour réduire le risque d'inondation sur la rivière Chaudière au grand complet, explique-t-il.

Moi j'ai parlé de mes estacades, mais personne n’est venu me dire qu'il prendrait le dossier en main et me donnerait des nouvelles.

Le maire n’est pas d’accord avec les propos de la ministre, qui affirme que le dossier avance.

Le dossier n’avance pas du tout , a-t-il dit, précisant être en colère.