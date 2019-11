Le web s'émeut pour Baby Yoda

Dans un espace virtuel de plus en plus divisé, il est rare de faire l'unanimité. C'est pourtant l'exploit que semble avoir accompli celui que l'on surnomme « Baby Yoda », un curieux personnage de la série télévisée The Mandalorian, inspirée de l'univers de Star Wars.

Même si vous n'êtes pas abonnés au nouveau service de vidéo sur demande de Disney, il est fort probable que vous ayez vu passer des tweets ou des mèmes mettant en scène « Baby Yoda », le nouveau personnage de Star Wars. La petite créature verte au charme indéniable a véritablement volé la vedette du premier épisode de la série The Mandalorian, diffusée depuis le 12 novembre sur Disney+.

L'histoire de la télésérie The Mandalorian se déroule entre Le retour du Jedi et Le réveil de la force, et raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Sans vouloir divulgâcher quoi que ce soit, on peut tout de même révéler quelques caractéristiques de « Baby Yoda ».

Premièrement, même s'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ce n'est pas Yoda lorsqu'il était jeune, puisque The Mandalorian se déroule quelques années après la mort du maître Jedi de Luke Skywalker. Sinon, ce serait un bébé âgé de 50 ans qui peut à peine marcher et qui passe la majeure partie de son temps dans une poussette volante.

Son gardien est le Mandalorien, un chasseur de primes qui tue sans pitié. La communauté Internet lui a attribué le nom de « Baby Yoda », alors que, dans la série, on parle du personnage seulement en tant que « l'enfant ». Toutefois, tout le monde s'entend pour dire qu'il est infiniment mignon.

« Baby Yoda » est un personnage un peu particulier dans la longue histoire de Star Wars, puisque sa première apparition a vraiment été une surprise. Aucune image et aucun produit dérivé n'ont circulé avant qu'il apparaisse dans la série et les amateurs de Star Wars ne connaissaient rien de son existence.

En quelques jours, le personnage a réussi à faire des vagues sur Internet. Son image a été utilisée dans des GIF, il a son propre compte Twitter (créé par des fans) et il est au cœur de plusieurs vidéos sur YouTube qui élaborent des théories quant à son identité et à son rôle. Il a surtout été repris à toutes les sauces dans des mèmes.

L'animateur de télévision américain Jimmy Kimmel a même dédié un segment de sa populaire émission à « Baby Yoda », suggérant qu'il « pourrait nous rapprocher, et même devenir président des États-Unis ».

Parce que c'est la fin de semaine, et parce que « Baby Yoda » est vraiment charmant, voici une sélection des meilleurs mèmes trouvés sur le web.

Baby Yoda et le singe IKEA

Baby Yoda et le Roi lion

Baby Yoda et le pape François

Baby Yoda traite Yoda de boomer